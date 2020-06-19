Европейский Союз однозначно поддерживает нерушимость границ стран Восточного партнерства

Отношения с Евросоюзом являются для Азербайджана одним из приоритетов как внешнеполитической, так и внешнеэкономической политики.

Об этом сказал Day.Az председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев, комментируя выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева на состоявшемся в четверг в режиме видеоконференции саммите Восточного партнерства.

ЕС является главным торговым партнером Азербайджана - около 50 процентов внешней торговли приходится на государства Евросоюза, отметил наш собеседник. В свою очередь, Азербайджан является надежным поставщиком энергоносителей на европейские рынки. В ближайшем будущем будет запущен Южный газовый коридор, который свяжет Азербайджан с рынками Европейского Союза.

"Азербайджан заинтересован в том, чтобы отношения страны с Европейским Союзом развивались в особом формате. На сегодняшний день Баку тесно сотрудничает со многими странами ЕС, с 9 из них подписаны соглашения о стратегическом партнерстве.

Конечно, у Евросоюза есть свои приоритеты. Три из постсоветских стран на сегодня являются членами ЕС, три участника Восточного партнерства стремятся к членству в Союзе, уже имеют ассоциативные соглашения. Две страны ВП входят в ЕАЭС. Азербайджан же не является членом Евразийского союза, но при этом не стремится и в Евросоюз. Наша страна хочет особого формата в двусторонних отношениях, что неоднократно подчеркивал глава государства", - сказал эксперт.

По словам Фарида Шафиева, важным моментом в отношениях Баку и ЕС является энергетическое сотрудничество, завершение транснационального проекта Южного газового коридора. Это, в первую очередь, конечно, коммерческий проект, нацеленный на поставку наших энергоносителей в Европу. Но, вместе с тем, он имеет и политическую составляющую, потому что энергетическая доктрина и хартия Евросоюза нацелены на диверсификацию энергопоставок и особенно газа, подчеркнул эксперт, добавив, что это, несомненно, взаимовыгодное сотрудничество.

Шафиев отметил, что Президент Ильхам Алиев затронул в своем выступлении соглашение между Азербайджаном и ЕС, над которым в настоящее время идет работа.

"Есть определенные сложные моменты, но будем надеяться, что все вопросы найдут свое решение. Во всяком случае, такое желание у сторон имеется. В условиях пандемии, конечно, переговоры усложняются, так как отсутствует живой контакт, но, вместе с тем, заключение соглашения является приоритетом для Азербайджана", - сказал наш собеседник.

Что касается вопроса территориальной целостности и карабахского конфликта, то, по мнению главы Центра анализа международных отношений, Европейский Союз однозначно поддерживает нерушимость границ стран Восточного партнерства. В документе "Приоритеты партнерства между Азербайджаном и ЕС", инициированном в Брюсселе в 2018 году, закреплено обязательство сторон поддерживать территориальную целостность друг друга. Об этом не раз заявлялось, а в последние годы этот момент находит свое отражение в документах и заявления ЕС, Европарламента и др. В частности, можно вспомнить заявление главы Евросовета Дональда Туска о признании ЕС территориальной целостности Азербайджана. Также показательно недавнее заявление докладчиков ЕП по странам Южного Кавказа, в котором осужден проект строительства дороги на оккупированных землях Азербайджана. Тут стоит вопрос незаконной деятельности на оккупированных территориях, о чем постоянно говорит азербайджанская сторона. Этот факт находит все большее осуждение со стороны европейских партнеров.

"Диссонансом в этой атмосфере прозвучало неуместное выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, попытавшегося обвинить Азербайджан в расизме. В рамках международных конференций предусмотрена возможность получить право на ответ. Но в данном случае это было сделано неуклюже, с переходом на другой язык, с попыткой привнесения в дискуссию вопроса, который не был предметом обсуждения. И если уж говорить о расизме и ксенофобии, то в Армении эти явления давно и глубоко укоренились и не Пашиняну кого-то обвинять. Кроме того, во время саммита было заметно, что армянский премьер никак не может избавиться от митингового стиля. Раньше он появлялся везде с перевязанной рукой, теперь - в медицинской маске.

Думаю, Пашинян получил достойный ответ от Президента Азербайджана", - сказал Фарид Шафиев.

Лейла Таривердиева