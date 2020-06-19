Айдын Гулиев: Своими контраргументами Президент Ильхам Алиев нокаутировал Пашиняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян потерпел очередное сокрушительное поражение на глазах всего мира в дебатах с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на Саммите стран Восточного партнерства в формате видеоконференции 18 июня.

Об этом Day.Az сказал главный редактор газеты "Bakı xəbər", политический эксперт Айдын Гулиев.

"После выступления Президента Ильхама Алиева на полях международного дискуссионного клуба "Валдай", дебатов главы азербайджанского государства и премьер-министра Армении на саммите глав СНГ в Ашхабаде и на Мюнхенской конференции по безопасности, дебаты на Саммите стран Восточного партнерства стали четвертым поражением подряд для армянского премьера Пашиняна", - отметил эксперт.

По мнению нашего собеседника, в отличие от Пашиняна, который был абсолютно неподготовлен к полемике, Президент Ильхам Алиев вновь продемонстрировал свое превосходство над армянским оппонентом.

"В частности, предъявляя обвинения Азербайджану из-за якобы расовой политики и нетерпимости, Пашинян сам себя загнал в крайне неудобное положение. Поскольку Армения непосредственно замешана в поддержке терроризма. Так, человек по фамилии Карапетян, совершивший террористический акт в парижском аэропорту Орли, впоследствии был экстрадирован в Армению и помилован президентом Армении.

Помимо этого, в Армении увековечили память Гарегину Нжде, который был пособником Гитлера во Второй мировой войне. Поэтому Армения не имеет морального права обвинять Азербайджан в расизме, - сказал эксперт.

Гулиев напомнил, что сегодня в Баку в полной безопасности проживают около 35-40 тысяч армян. Также сохранено религиозное наследие армян, в частности, армянская церковь.

Пашинян показал слабость позиции и в контексте урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, пытаясь ссылаться на определения, не имеющие места и признания в международной практике.

Президент Азербайджана опроверг армянского оппонента, ссылаясь на международные документы, обладающие юридической и политической силой.

Президент Ильхам Алиев привел документы, подтверждающие приверженность и обязательства Евросоюза по поддержке суверенитета, территориальной целостности и политической независимости всех стран Восточного партнерства. Следовательно, нагорно-карабахский конфликт должен решаться не на основе вымышленных идей Пашиняна, а на основе тех принципов, которые определены в приоритетах Восточного партнерства", - подчеркнул Гулиев.

Эксперт также отметил популистское заявление Пашиняна о сотрудничестве в рамках Восточного партнерства.

"В то время как Пашинян выступает с популистскими заявлениями о важности развития сотрудничества в рамках Восточного партнерства, Президент Ильхам Алиев напомнил, что Азербайджан стал инициатором строительства Южного газового коридора, имеющего чрезвычайную важность для ЕС. ЮГК является проектом энергетического сотрудничества, энергетической безопасности и диверсификации поставок энергоресурсов.

В целом, если сравнивать выступления двух лидеров, можно прийти к выводу, что Пашинян не смог привести каких-либо вразумительных аргументов и выглядел откровенно слабо в глазах мирового сообщества, в то время как позиция Президента Ильхама Алиева выделялась своей логикой и фактическим характером оценочных суждений", - подытожил Айдын Гулиев.

Абдул Керимханов