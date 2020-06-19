Арзу Нагиев: Парламент Азербайджана проводит большую работу в сфере развития международных связей

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана проводит большую работу в сфере развития международных связей.

Об этом, выступая на сегодняшнем заседании парламента, сказал депутат Арзу Нагиев, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Нагиев отметил, что по инициативе председателя парламента впервые в Милли Меджлисе была проведена онлайн-встреча с руководителями делегаций международных парламентских организаций.

"На встрече состоялся всесторонний обмен мнениями с целью обеспечения еще более плодотворного международного сотрудничества и улучшения координации между делегациями", - сказал он.

Также, по словам депутата, в Милли Меджлисе состоялась встреча между членами Рабочей группы по азербайджано-грузинским межпарламентским связям и послом Грузии Зурабом Патарадзе.

"Кроме того, хотел бы отметить важность встреч с членами рабочих групп по межпарламентским связям с Турцией, Нидерландами, Бразилией, Испанией и др., а также с членами других международных структур. Также состоялась видеоконференция между членами Рабочей группы по азербайджано-турецким межпарламентским связям и группы дружбы с Азербайджаном Великого национального собрания Турции. На встрече турецким парламентариям было передано приветствие от спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой. Было отмечено, что эта встреча была организована по инициативе руководителей парламентов двух стран. Глава азербайджано-турецкой межпарламентской группы дружбы Ахлиман Амирасланов проинформировал о работе, проводимой в Азербайджане по борьбе с пандемией коронавируса, рассказал о мерах в этой сфере, осуществленных руководством страны. На видеоконференции глава группы дружбы Турция - Азербайджан Шамиль Айрым отметил братство двух стран и народов, передал спикеру и всем членам азербайджанского парламента приветствия председателя Великого национального собрания Турции Мустафы Шентопа, а также выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву за награждение орденом "Достлуг", - сказал он.

Депутат отметил и встречу, которая 11 июня была проведена между спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой и послом Турции Эрканом Озоралом, в ходе которой был подчеркнут высокий уровень азербайджано-турецких связей.