Английский с армянским акцентом

У премьер-министра Армении Никола Пашиняна есть большой талант - развлекать публику, где бы ни появился.

Накануне в ходе саммита Восточного партнерства, прошедшего в формате видеоконференции, он еще раз доказал, что в этом искусстве равных ему не найти.

Не далее как в феврале этого года армянский премьер во время Мюнхенской конференции по безопасности развеселил участников и зрителей его дискуссии с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Пашинян аж вспотел, пытаясь донести до публики свои мысли на английском языке, уроки которого явно прогуливал в средней школе. Он так мучился, подбирая слова, что было даже как-то неудобно смотреть. Во время саммита ВП Никол снова блеснул познаниями в иностранных языках. Прочитал по бумажке что-то там про партнершип и помучил окружающих своим английским, а затем почему-то перешел на армянский. Видимо, ту ересь, которую хотел произнести, можно было озвучить только на армянском.

В принципе, английский Пашиняна мало отличался от армянского, но участники саммита все же заметили разницу и очень удивились. Хотя сам Никол ее, возможно, не почувствовал, так как был очень сердит после выступления Президента Азербайджана. В замешательстве были не только слушатели, но и переводчик, который не сразу понял, что случилось, и запоздал с переводом.

Примечательно, что в английской части своего спича Никол называл Карабах Карабахом, а в армянской - "Арцахом". Первое - для международного сообщества, где географические названия искажать не принято, второе - для армянской аудитории, чтобы не обвинили в измене и предательстве. Или же в Армении просто никак не могут определиться однозначно с названием, чтобы и свои были довольны, и международное право - тоже.

Ну ладно, не будем придираться к мелочам. Поговорим о более масштабном. За последний год-полтора премьер-министр Армении уже не раз выставлялся в плохом виде, пытаясь опровергать и исправлять сказанное азербайджанским лидером. Помните, как нелепо повел себя Пашинян на саммите СНГ в Ашгабаде, когда бросился на защиту нациста Нжде, оперируя аргументами из категории "испорченного телефона". Но там он хотя бы не говорил по-английски. А вот на Мюнхенской конференции старался выглядеть денди - весь такой из себя. Как всем хорошо известно, "шотландский акцент" Пашиняна не произвел впечатление на азербайджанского лидера, и все аргументы армянского премьера были разбиты в пух и прах, шутя и на прекрасном английском языке.

Вчера же, на видеоконференции, Никол получил очередную оплеуху. И было за что. Премьер Армении попытался ввести в заблуждение участников саммита, дезинформировать относительно решения Евросуда по делу Рамиля Сафарова, утверждая, что ЕСПЧ вынес вердикт против азербайджанского государства, обвинив его в расизме. Хотя на самом деле суд не признал Азербайджан виновным в инциденте. И, тем более, не может быть и речи о расизме, когда мы говорим об Азербайджане и азербайджанском народе.

Ложь Пашиняна была побита коротким и емким выступлением Президента Ильхама Алиева на прекрасном английском языке. Для этого главе Азербайджана пришлось повторно взять слово, чтобы указать лжецу на его место. Очень спокойно азербайджанский лидер напомнил Николу о помиловании президентом Армении международного террориста Варужана Карапетяна, устроившего теракт в парижском аэропорту Орли, убившего 8 и ранившего 56 человек и ставшего после этого очередным преступным героем армянского народа. После отсидки определенного срока во Франции он был экстрадирован в Ереван, где его лично встретил, как героя, и обласкал Серж Саргсян.

Интересно, с каким умом, имея за спиной такой "багаж", Никол Пашинян поднял вопрос решения ЕСПЧ по Сафарову? Хотя, какой спрос может быть с человека улицы...

Выступления глав Азербайджана и Армении диаметрально отличались друг от друга. Первый говорил об успехах своей страны и взаимовыгодном партнерстве, второй, как всегда, попрошайничал. И правда, Армения как партнер - пустое место, по большому счету, она не нужна Европе. Не нужна, как партнер, а значение ей придается исключительно, как форпосту России.

И еще один занятный момент. Никол Пашинян - один из всех участников был на видеоконференции в маске. Так он, по всей видимости, хотел продемонстрировать свое повышенно серьезное отношение к пандемии коронавируса. Мол, все остальные, включая руководство евроструктуры, не понимают угрозы, а он, Пашинян, понимает. Многие посмеялись над ним - сидит в маске один в кабинете. Но оказалось, что Пашинян был во время выступления совсем даже не один. Судя по фото в армянских СМИ, рядом располагалась группа поддержки, которая подавала знаки, указывая, где ставить акценты, как сдвигать брови и шевелить ушами.

Как бы там ни было, а саммит Восточного партнерства еще раз доказал, как неправ был вождь мирового пролетариата: кухарка не может руководить страной.

Зульфугар Ибрагимов