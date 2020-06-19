В России состоится информационно-практический слет имени Ази Асланова

С 17 по 30 августа 2020 года в селе Спас-Прогнанье в Жуковском районе Калужской области состоится информационно-практический слет "А он Герой Советского Союза", посвященный дважды Герою Советского Союза, генерал-майору танковых войск Ази Агадовичу Асланову.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа, мероприятие проводится в рамках совместной программы "Издательства "Герои Отечества" и "Союза танкистов", направленной на военно-патриотическое воспитание детей и молодежи, популяризацию спорта, активного образа жизни и подготовку ребят к военной службе.

Слет проводится с целью привлечения подростков к изучению материалов по современной военной истории России, выходящих за рамки программного материала средней школы, повышения качества информированности о новейшей истории своей Родины, патриотического воспитания.

В слете примут участие дети от 7 до 15 лет.