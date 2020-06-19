Азербайджан является лидером геополитических и геоэкономических процессов на Южном Кавказе

Азербайджан сегодня является лидером геополитических и геоэкономических процессов на Южном Кавказе. Сегодня это реальный факт и ни один из таких процессов невозможно осуществить без участия Азербайджана. Поэтому в этом смысле страна является очень важным стратегическим союзником и партнером ЕС.

Об этом Day.Az сказал лава представительства Бакинского Международного Центра Мультикультурализма в Израиле, известный израильский эксперт в области международных отношений Арье Гут.

Гут отметил, что на видеоконференции саммита стран Восточного партнерства, Президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан сегодня является активной страной-партнером Восточного партнерства, а сотрудничество с ЕС является одним из важных внешнеполитических приоритетов Азербайджана.

"Азербайджан подписал документы о стратегическом партнерстве с девятью членами Европейского Союза. Страна активно работает с важными геополитическими игроками стран ЕС, такими как Италия, Германия, Франция и др. Поэтому с этой точки зрения, данная видеоконференция внесла новый особый вклад в развитие двусторонних отношений в период пандемии коронавируса и таким образом, как отметил Президент Ильхам Алиев, Азербайджан находится на заключительной стадии переговоров по новому соглашению о партнерстве с ЕС", - заявил Арье Гут.

Израильский эксперт напомнил, что 2 года назад в Брюсселе между Азербайджаном и ЕС был парафирован документ о приоритете партнерства, в котором подчеркивается приверженность обеих сторон принципам независимости, суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международнопризнанных границ.

"Этот момент очень важен для Азербайджана, поскольку страна находится в конфликте с Арменией. В результате армянской агрессии в отношении Азербайджана вот уже 30 лет 20% территории страны, Нагорный Карабах и семь прилегающих районов, оккупировано армянами. В результате этой оккупации и этнической чистке на территории Азербайджана находятся 1 млн. азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев", - заметил он.

По мнению нашего собеседника, Президент Ильхам Алиев совершенно справедливо и правильно использует любую международную платформу, чтобы уведомлять мир об оккупационной политике Армении.

"Президент Ильхам Алиев на Саммите стран Восточного партнерства в формате видеоконференции в очередной раз проявил себя как настоящий, прагматичный и искусный дипломат, который говорил об успехах Азербайджана во взаимоотношениях с ЕС и о тех достижениях, которые существуют в рамках двухстороннего сотрудничества. Глава государства также никогда не забывает говорить о захватнической политике Армении в оккупированном Нагорном Карабахе", - считает Арье Гут.

Комментируя выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна на видеоконференции, эксперт подчеркнул, что Пашинян остался тем самым неудачником-журналистом и показал себя главой, далеким от дипломатических норм.

"Пашинян прекрасно понимает, что Армения находится в состоянии фиаско. В западной библиографии это называют failed state, то есть несостоявшееся государство", - сказал Гут, подчеркнув, что Азербайджан, как лидер геополитических и геоэкономических процессов на Южном Кавказе, продолжает свое развитие, являясь при этом еще и транспортным хабом во всем регионе.

Израильский эксперт также удивился заявлению Пашиняна о том, что в Азербайджане якобы есть акты расизма против армян.

"Следует напомнить Пашиняну, что Азербайджан уже долгие годы является образцом межэтнического, межрелигиозного и межкультурного диалога. Страна всегда была и является родиной для представителей многих религий и народов. На древней азербайджанской земле сосуществовали иудаизм и ислам, огнепоклонничество и христианство. Эта земля и сегодня продолжает демонстрировать невероятное стремление к толерантности и веротерпимости. Будучи гражданином Израиля, хочу отметить отношение Азербайджана к еврейской общине. Руководство страны проявляет заботливое и теплое отношение ко всем национальным меньшинствам в Азербайджане, в том числе евреям и христианам. Стоит отметить тот факт, что в Азербайджане никогда не было антисемитизма, евреи никогда не чувствовали себя здесь иностранцами", - подчеркнул эксперт.

Арье Гут также напомнил тот факт, что сегодня на территории Азербайджана проживает более 30 тыс. армян.

"О каком расизме в Азербайджане можно говорить? Здесь бы хотелось спросить у Пашиняна и его режима - кто кого учит морали и нравственности? Когда с января 1988 года началось осуществление планомерной политики "Армения без тюрков", правительство Армении спровоцировало тысячи кровавых акций в процессе изгнания 250 тысяч этнических азербайджанцев с исконных земель. Они были подвергнуты этнической чистке и в самой Армении", - отмечает Арье Гут.

Армения, отмечает Гут, самая моноэтническая страна на постсоветском пространстве, где шовинизм, национализм, возвеличивание фашистов и антисемитов стало неотъемлемой частью государственной политики - ей неуместно и аморально учить Азербайджан мультикультурализму и толерантности.

Наш собеседник также подчеркнул, что Президент Ильхам Алиев напомнил о событиях 1983 года в аэропорту Орли во Франции, где армянские преступники совершили теракт.

"Одним из организаторов этого теракта был Карапетян, который после ареста со стороны французских властей, был депортирован из Франции в Армению, где его помиловали. Сейчас он проживает в доме, которое ему подарило армянское государство как национальному герою.

Заметно то, что фашисты, террористы и антисемиты становятся национальными героями на территории современной Армении. И вне зависимости от политического режима, будь то режим Кочаряна, Саргсяна или Пашиняна, все эти режимы героизируют фашистов, террористов, националистов и шовинистов, которые превращаются в национальных героев", - резюмировал Арье Гут.

Абдул Керимханов