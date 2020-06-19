https://news.day.az/politics/1245946.html Али Асадов подписал постановление о продлении режима карантина в Азербайджане
Али Асадов подписал постановление о продлении режима карантина в Азербайджане
Премьер-министр Али Асадов подписал постановление о продлении особого режима карантина на территории Азербайджана, передает Day.Az.
Согласно постановлению, в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в стране и ее возможных осложнений, особый режим карантина на территории Азербайджана продлевается до 00:00 первого августа 2020 года.
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