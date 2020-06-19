Али Асадов подписал постановление о продлении режима карантина в Азербайджане

Премьер-министр Али Асадов подписал постановление о продлении особого режима карантина на территории Азербайджана, передает Day.Az.

Согласно постановлению, в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в стране и ее возможных осложнений, особый режим карантина на территории Азербайджана продлевается до 00:00 первого августа 2020 года.