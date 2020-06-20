Ильгар Велизаде: Саммит Восточного партнерства доказал фиаско, наглость и изоляцию агрессора-Армении

"Прошедший саммит Восточного партнерства еще раз показал, что позиция Азербайджана в целом ряде вопросов, в том числе принципиальных для нас, таких, как вопрос территориальной целостности, является единственно правильной. И эту позицию поддерживают и европейские партнеры нашей страны".

Об этом сказал в комментарии Day.Az азербайджанский политолог, глава Клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде.

Перед нашей страной, отметил он, открываются новые возможности в развитии сотрудничества по линии Восточного партнерства. Азербайджан является одним из основных экономических партнеров Евросоюза в целом и основным партнером ЕС на Южном Кавказе. В настоящее время продолжается работа над соглашением с Европейским Союзом. Документ находится на завершающей стадии разработки, и те тезисы, которые прозвучали на саммите в четверг, скорее всего, найдут отражение в этом документе.

"Это не спорные, а безусловные тезисы, опирающиеся на нормы и принципы международного права, которые должны соблюдаться всеми государствами без исключения. В таких вопросах, как территориальная целостность и нерушимость границ, нет и не может быть исключений. И саммит Восточного партнерства это еще раз показал", - подчеркнул Велизаде.

По словам политолога, Армения в этой ситуации оказалась в изоляции. Выступление Никола Пашиняна и его неуклюжая попытка дискутировать с Президентом Ильхамом Алиевым это ярко проиллюстрировали.

"В первый раз Пашинян попытался подискутировать с главой Азербайджана на Мюнхенской конференции по безопасности. И тогда, и сейчас это происходило на глазах широкой международной общественности и продемонстрировало всем, что армянская позиция в вопросе Нагорного Карабаха является ущербной, в корне ошибочной, поскольку вступает в противоречие с нормами международного права, принципами общеевропейского общежития и сосуществования, которые являются краеугольным камнями не только европейской политики, но и международных отношений.

Армянская сторона не сделала выводов из дипломатического фиаско в Мюнхене и вновь выступила с теми же нелепыми доводами, которые, естественно, не остались незамеченными азербайджанской стороной. Президент Ильхам Алиев дал исчерпывающий ответ на нелепые высказывания армянского премьера и зафиксировал свою четкую позицию, которая заключается в том, что принцип территориальной целостности незыблем и поддерживается всеми основными международными документами", - сказал политолог.

Велизаде напомнил, что буквально накануне саммита в Европарламенте был принят документ, осудивший практику деятельности Армении на оккупированных территориях. В заявлении докладчиков ЕП по странам Южного Кавказа речь шла о недопустимости строительства дороги на оккупированных азербайджанских территориях. Как отметил политолог, армянская сторона не сделала из этого документа никаких выводов, армянские дипломаты пропустили мимо ушей рекомендации европейских парламентариев.

"Набравшись наглости, премьер Армении подтвердил свои захватнические планы в отношении Азербайджана, что, конечно, должно быть объективно оценено со стороны международного сообщества. Нужно сказать, что в итоговом документе саммита особо подчеркивалась приверженность Европейского Союза поддержке территориальной целостности государств-членов Восточного партнерства. Это касается всех государств, включая и Азербайджан. Армянская сторона оказалась изолированной своей позицией в этом вопросе и не понятой участниками саммита.

В таком раскладе, конечно, есть большая заслуга азербайджанской дипломатии и Президента Азербайджана Ильхама Алиева", - заключил Ильгар Велизаде.

Лейла Таривердиева