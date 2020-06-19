Пашинян снова расписался в собственной неадекватности

Премьер-министр Никол Пашинян, выступая на саммите Восточного партнерства, который прошел накануне в формате видеоконференции, в очередной раз ярко продемонстрировал неуважение к принятым на международном уровне подходам и нормам.

Об этом заявили в беседе с корреспондентами "Вестника Кавказа" эксперты, передает Day.Az.

Так, во время выступления, читая его "по бумажке" на английском языке, Пашинян употребил принятое в международном сообществе словосочетание "Нагорный Карабах", но далее, перейдя на армянский, он использовал армянское определение оккупированных территорий Азербайджана.

Заместитель генерального директора МИА Тренд Гюльнара Мамедзаде подчеркнула, что "этот факт еще раз доказывает, что действующий премьер-министр Армении не уважает протокол, недостаточно владеет английским языком, игнорирует принятые на международном уровне подходы и определения". "Общеизвестно, что уровень владения Пашиняна английским языком оставляет желать лучшего, но вряд ли причина только в этом. Не исключено, что армянский премьер как бы невзначай попытался протащить на международную платформу армянское определение оккупированного региона Азербайджана. Однако армянское определение "Арцах" присутствует только в армянском историческом творчестве, в реалиях же международным сообществом признается определение Нагорный Карабах, как и поддерживается территориальная целостность Азербайджана. Ни одна страна, ни одна нация в мире не апеллирует такими категориями, в отличие от Армении, которой понравилось "определяться" на территориях соседних государств", - обратила внимание она.

Доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Фененко выразил мнение, что таким образом Пашинян не отрицает возможность отменить статус Нагорного Карабаха на официальном уровне. "То есть, он постоянно говорит о том, что пока Ереван ведет переговоры о статусе Нагорного Карабаха, но при определенной ситуации ничто не помешает ему его признать. Премьер продемонстрировал, что нынешний статус Нагорного Карабаха не является для него чем-то самоценным, он вполне допускает возможность его изменения", - уточнил он.

Далее, прервав выступление Президента Ильхама Алиева, Пашинян попытался обвинить Азербайджан в расизме в связи со случаем Рамиля Сафарова. В ответ Президент Ильхам Алиев напомнил о радушном приеме, который встретил в Армении устроивший взрыв в парижском аэропорту террорист Карапетян.

Оценивая адекватность озвученных Пашиняном обвинений, Гюльнара Мамедзаде пояснила, что такое понятие, как адекватность, не имеет отношения ни к политике армянского государства, ни к риторике руководства страны. "Руководителю моноэтнического государства, взявшего за основу своей идеологии теории нацистов, захватившего территории соседней страны, ответственного за политику этнических чисток на оккупированных территориях Азербайджана, за геноцид в Ходжалы, многочисленные террористические акты и прочее, было бы целесообразно промолчать при обсуждении подобных тем. Что ему, по сути, публично и посоветовал Президент Азербайджана Ильхам Алиев: "Я бы рекомендовал ему сидеть тихо, когда идут обсуждения по таким вопросам...". Таким образом, премьер-министр Армении в очередной раз был принижен и высмеян Президентом Азербайджана. Как представляется, с легкой руки Президента Ильхама Алиева Пашиняну теперь придется не раз сталкиваться с подобными рекомендациями в свой адрес. Вероятно, своей попыткой вставить реплику после фундаментального выступления Президента Азербайджана Пашинян не терял надежды подкорректировать свой имидж после провала на полях Мюнхенской конференции. Но и на саммите Восточного партнерства зафиксируется дипломатический казус с участием Пашиняна, которому, как мальчишке, указали на место в углу", - отметила она.

"Более того, армянская сторона не имеет морального права говорить, а тем более искать террористов там, где их нет. Список армянских фашистов, террористов, сепаратистов слишком широк и достаточно известен в мире, тем более с подачи самих армян, которым свойственно героизировать, ретушировать своих преступников типа Нжде, Андраника, Дро, Карапетяна и прочих, смело искажая факты, и даже пытаться пропагандировать культ армянских "героев" за пределами своей страны. Достаточно привести в пример установление мемориальной доски пособнику нацистов Гарегину Нжде в российском Армавире. В стремлении достичь поставленных целей или прикрыть те или иные преступные действия своих "героев", армянская сторона пойдет на любые удобные им формулировки и искажения, в том числе на международном уровне", - указала эксперт.

Алексей Фененко напомнил, что в самой Армении, во-первых, нет никаких крупных диаспор, а во-вторых, что она все время пытается предъявить кому-то претензии - Азербайджану, Грузии, Турции. "Ни одно сопредельное государство практически не живет без претензий со стороны Армении. Обратите внимание на очень интересный факт - въездную визу со стороны Армении. Когда вы въезжаете в Армению, вам ставят штамп с горой Арарат, которая находится на территории Турции. Представьте на минуточку, что Россия делала бы при въезде штамп с видом Риги. Я думаю, это вызвало бы болезненную реакцию, вплоть до упреков в агрессивности и прочее. Налицо открытое, на официальном уровне, отрицание территориальной целостности другой страны. Так что, по-моему, властям Армении после этого говорить о расизме не приходится", - пояснил он.

Наконец, Пашинян в выступлении также отметил, что для борьбы с коронавирусом Армения получила от ЕС помощь в объеме 92 млн евро. При этом Президент Ильхам Алиев в своем выступлении подчеркнул, что Азербайджан выделил ВОЗ на борьбу с пандемией $10 млн, также страна оказала гуманитарную помощь 29 государствам, и эта работа продолжается.

По словам Гюльнары Мамедзаде, эти факты свидетельствуют, что "соотношение сил и возможностей, в том числе рассматриваемое через призму экономического потенциала и международного влияния, между Азербайджаном и Арменией существенно изменилось не в пользу последней". "Страны Восточного партнерства всегда ассоциировались в контексте определенной зависимости от финансовой поддержки со стороны ЕС посредством вспомогательных траншей, грантов. Но если Армения так и осталась в качестве просителя, что еще более усугубляет ситуация с коронакризисом, то Азербайджан давно фигурирует в категории стран-доноров и является одним из самых перспективных партнеров стран ЕС", - обратила внимание заместитель генерального директора МИА Тренд.

Алексей Фененко указал, что ситуация в Евросоюзе, в частности, в Италии, на пике распространения коронавируса была такова, что впору было помогать ему самому. "Поэтому кичиться тем, что тебе оказал помощь тот, кто сам ее просил, - как минимум довольно странно. Самое интересное - предмет гордости Пашиняна заключается не в том, что Армения кому-то помогла в борьбе с пандемией, в том, что помогли им. Таким образом, он открыто заявил, что, во-первых, Армения сама не справилась бы с этой проблемой, во-вторых, что Армения хочет любой ценой быть полезной Европейскому Союзу. А поскольку почти все члены ЕС - страны НАТО, то цепочка становится очень понятной: не "мы достойные партнеры Европейского Союза", а "мы мечтаем любой ценой ухватить хоть что-нибудь от ЕС, сделать что угодно, чтобы быть им как-то полезными". Выходит, это и есть лейтмотив выступления Пашиняна. Это позиция государства, которое мечтает прогнуться под какого-то более сильного соседа и предоставить ему свою территорию как базу. Это позиция слуги, мечтающего любой ценой ублажить своего господина", - поведал доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова.