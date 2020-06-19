Пока Армения попрошайничает деньги, Азербайджан на равных сотрудничает с Евросоюзом

Развитие отношений с Европейским союзом является одним из главных приоритетов внешней политики Азербайджана.

Об этом Day.Az сказал главный консультант департамента анализа внутренней политики Центра социальных исследований, политолог Ильяс Гусейнов, комментируя выступление Президента Ильхама Алиева в формате видеоконференции на саммите стран Восточного партнерства.

"На сегодняшний день Азербайджан подписал документ о стратегическом партнерстве с девятью государствами-членами ЕС, кроме того разрабатывается новое соглашение о партнерстве. Следует отметить, что Евросоюз является основным торговым партнером Азербайджана - около 50% торговли приходится на Еврозону. Также наша страна уже долгое время является надежным поставщиком сырой нефти на европейские рынки", - заявил наш собеседник.

По его словам, Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности ЕС.

"В ближайшем будущем, начав поставки природного газа в страны-члены ЕС, Баку обеспечит энергетическую безопасность и диверсификацию энергоресурсов. Азербайджан приступил к строительству Южного газового коридора, 3500-километровой трубопроводной системы, и принимает активное участие в финансировании этого проекта. ЮГК соединит Азербайджан с рынком ЕС и создаст для Европы больше возможностей для диверсификации своих источников энергии", - отметил Гусейнов.

Политолог считает ярким моментом саммита то, что Президент Ильхам Алиев разоблачил перед мировым сообществом агрессивную политику Армении на важной международной платформе.

"В своем выступлении глава государства подчеркнул, что Армения проводит политику незаконной оккупации азербайджанских территорий и еще не выполнила резолюции Совета Безопасности ООН. Президент Ильхам Алиев напомнил о документе, принятом в Брюсселе в 2018 году о признании территориальной целостности, суверенитета и нерушимости международных границ стран-участниц Восточного партнерства", - сказал Гусейнов.

Эксперт также отметил истеричную реакцию армянского премьера на выступление Президента Азербайджана.

"Пашинян начал смешно говорить на английском и потом перешел на армянский, что вызвало смятение и насмешки среди участников видеоконференции", - сказал он.

Политолог уверен, что Пашинян сфальсифицировал суть решения Европейского суда по правам человека по делу Сафарова и беззастенчиво пытался обмануть участников конференции.

"Президент Ильхам Алиев в очередной раз разоблачил ложь армянского премьера на основе четких фактов. Армении следует обратить внимание на свою историю, потому как армянские террористы известны во всем мире. Например, Карапетян, совершивший теракт в парижском аэропорту Орли, впоследствии экстрадированный на родину и помилованный президентом Армении. Вот почему Пашиняну не следует заикаться при обсуждении таких вопросов", - подчеркнул он.

Тот факт, что армянский премьер был беспомощен перед Президентом Азербайджана и всеми участниками видеоконференции, еще раз показал, что он остается человеком "с улицы".

"Выступление Пашиняна еще раз доказало, что выступать на митингах в Ереване и конференциях на таком уровне в качестве премьера страны - это совершенно разные вещи", - заявил эксперт.

Гусейнов напомнил, что в отличие от Армении, которая просит помощь от ЕС в размере 92 млн. евро на борьбу с коронавирусом, Азербайджан оказал гуманитарную помощь 29 странам и предоставил Всемирной организации здравоохранения добровольную финансовую помощь в размере $10 млн.

"Разница между Азербайджаном и Арменией заключается в том, что Азербайджан сотрудничает с Евросоюзом на равных, в то время как Армения рассматривает сотрудничество с ЕС только как способ для выпрашивания денег", - полагает политолог.

Еще один интересный момент заключается в том, что Пашинян выступал на видеоконференции в маске, в то время как все другие участники были без нее.

"Говоря, что он болен коронавирусом, Пашинян обманывает армянский народ. Цель состоит в отвлечении внимания населения от разрушительной политики правительства Армении против коронавируса, чтобы успокоить гнев армянского народа", - подытожил Ильяс Гусейнов.

Абдул Керимханов