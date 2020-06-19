Как Пашинян в очередной раз оказался разоблаченным во лжи и фальсификациях

Пашинян в очередной раз оказался разоблаченным во лжи и фальсификациях.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на проведенном в формате видеоконференции Саммите стран Восточного партнерства премьер-министр Никол Пашинян в очередной раз разоблачил себя. Доводим до вашего внимания несколько моментов, открыто подтверждающих это. Во-первых, премьер-министр Армении во время выступления, читая по бумаге на английском языке, употребил принятое в международном сообществе слово "Нагорный Карабах". А в выступлении на армянском языке он использует слово "Арцах".

Это еще раз показывает, что премьер-министр Армении только в выступлениях, рассчитанных на внутреннюю аудиторию, использует незнакомое международному сообществу выражение "Арцах". Выступление Пашиняна на саммите также продемонстрировало "уровень английского языка" премьер-министра Армении. Он прочитал по бумаге заранее подготовленное выступление на английском языке, однако затем не смог изложить свои мысли на этом языке.

Представив последнее постановление Европейского суда по правам человека в совершенно сфальсифицированной форме, Пашинян стал утверждать, что в данном постановлении якобы отражено, что Азербайджан проводит на своей территории расовую политику против армян, выразил недовольство экстрадицией Рамиля Сафарова в Азербайджан и тем, что в стране его воспринимают как героя.

Однако Пашиняну следует знать, что искажение постановления суда международного уровня недопустимо. В решении Европейского суда по правам человека никаких обвинений против Азербайджана не выдвинуто.

В постановлении данного суда не отмечается, что Азербайджан несет какую-либо государственную ответственность по обвинению в расизме.

Таким образом, Пашинян, обвинивший Азербайджан в расизме на основе постановления Европейского суда по правам человека, в очередной раз оказался разоблаченным во лжи и фальсификациях.