Азербайджан вновь благополучно справится со всеми трудностями пандемии

Коронавирус COVID-19 продолжает широко распространяться по миру. Далеко не все страны отреагировали четко, некоторым приходится сегодня бороться уже не с вирусом, а с настоящей катастрофой. Между тем, Азербайджан находится в более выгодной ситуации. Благодаря своевременно принятым государством мерам удалось не допустить критического распространения инфекции. Стратегия борьбы с пандемией, выбранная под руководством Президента Ильхама Алиева, получила высокую оценку ВОЗ и других международных организаций, опыт нашей страны уже перенимается другими государствами. Руководство Азербайджана, соответствующие государственные структуры делают все для победы над вирусной угрозой. В страну завозится необходимое медицинское оборудование, лекарственные препараты и средства защиты. По распоряжению главы государства создаются новые больницы модульного типа, предназначенные для больных коронавирусом. Каждый шаг, инициатива и решение руководства Азербайджана в направлении борьбы с пандемией продумано и направлено на достижение позитивного результата.

Нет сомнений, что последнее решение Оперативного штаба при Кабинете министров о специальном карантинном режиме, который вступил в силу в 00:00 21 июня, поможет значительно сократить статистику заболеваемости, которая беспокоит нас в последние дни.

Помните, месяц назад, когда благодаря эффективным действиям и решениям государства количество зараженных в Азербайджане упало до минимума и мы были почти на пороге объявления о победе над вирусом? Меры первого особого карантинного режима в Азербайджане были жесткими, но дали ощутимый результат, который не наблюдался ни в одной стране мира. Проделанная работа еще раз четко показала, что приоритетом для азербайджанского государства, для Президента Ильхама Алиева всегда была и будет защита здоровья граждан, а целью принятых мер является выход из сложившейся ситуации с минимальными потерями.

Предпринимаются огромные усилия, но и их будет недостаточно, если эти усилия не будут сопровождаться ответственным отношением граждан к применяемым мерам. Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева не раз обращались к гражданам страны с призывом носить маски, соблюдать социальную дистанцию. В стране задействованы специализированные медицинские центры, модульные больницы, оснащенные всем необходимым современным оборудованием. Азербайджанские медики проявляют ежедневный героизм, борясь за жизни и здоровье людей.

Несмотря на ухудшение эпидемической ситуации в последние недели, она продолжает оставаться под контролем. Введенный специальный карантинный режим поможет резко сократить распространение COVID-19 и вернуться для начала к статистике прежних месяцев, когда ежедневно выявлялось 30-50 новых случаев заражения и количество выздоровевших опережало распространение вируса.

Успехи первого особого карантинного режима четко и результативно показали, что необходимо следовать предписаниям ВОЗ и мерам, принятым государством. Это все должно восприниматься гражданами с пониманием и ответственностью, если мы хотим как можно скорее победить вирус и вернуться к нормальной жизни. Понимание этого момента должно сделать нас более ответственными, рассудительными в своих поступках, чтобы в конечном итоге общая проблема, общая угроза сошла на нет.

Поэтому с сегодняшнего дня и на протяжении последующих двух недель, соблюдая новые правила и инструкции Оперативного штаба, мы должны приложить все усилия, чтобы помочь замедлить распространение коронавирусной инфекции в Азербайджане, а лучше - вообще искоренить ее. Граждане должны проявить терпение, понимание, сознательность и солидарность друг с другом и с государством. Каждый из нас, независимо от своих личных интересов и взглядов, должен быть максимально ответственным и внимательным.

Весной, оставаясь дома и выходя на улицу по системе SMS-разрешений, мы почти сумели искоренить коронавирусную проблему. Давайте сделаем это еще раз. Ради себя, своих семей, ради всех нас.

Еще раз повторим: государство делает для победы над этой бедой все необходимое. Президентом Ильхамом Алиевым выбрана правильная линия, правильная стратегия достижения этой высокой цели. Помочь государству в этом деле - задача каждого из нас.

Мехти Ахмедзаде