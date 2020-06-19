https://news.day.az/politics/1246036.html Хикмет Гаджиев: Пашинян провокационными заявлениями разрушает формат и сущность переговорного процесса
Хикмет Гаджиев: Пашинян провокационными заявлениями разрушает формат и сущность переговорного процесса
Никол Пашинян провокационными заявлениями разрушает формат и сущность переговорного процесса.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев, комментируя заявление премьер-министра Армении.
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