Хикмет Гаджиев: Пашинян провокационными заявлениями разрушает формат и сущность переговорного процесса

Никол Пашинян провокационными заявлениями разрушает формат и сущность переговорного процесса.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев, комментируя заявление премьер-министра Армении.

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