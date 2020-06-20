Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Суринама

По инициативе суринамской стороны состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и министром иностранных дел Суринама Илдиз Поллак-Бигли.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МИД, министры, коснувшись текущей глобальной ситуации, обменялись информацией о мерах, принятых двумя странами в борьбе с кризисом в области всемирного здравоохранения, и подчеркнули важность укрепления взаимной поддержки и солидарности в этом отношении.

Министр иностранных дел Суринама выразила поддержку инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении специальной сессии Генассамблеи ООН, посвященной борьбе с COVID-19. Стороны обсудили перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, сотрудничество в рамках международных организаций, в том числе ООН, ОИС.

Министры отметили возможности сотрудничества двух стран в сфере энергетики, а также особую важность подготовки специалистов в этой области. Илдиз Поллак-Бигли также довела до внимания большой потенциал сотрудничества между Азербайджаном и Суринамом в области образования.

Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.