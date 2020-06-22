Тофик Аббасов: Пашиняну давно пора понять, что на встречах с участием Президента Ильхама Алиева ему лучше помалкивать

За то время, что Никол Пашинян находится у власти в Армении, ему должно было стать ясным, что на встречах, где присутствует Президент Ильхам Алиев, ему лучше помалкивать.

Об этом сказал в комментарии Day.Az политолог Тофик Аббасов.

Напомним, что в ходе состоявшегося на днях саммита стран Восточного партнерства в формате видеоконференции, премьер-министр Армении Никол Пашинян попытался обвинить азербайджанское государство в проведении "расистской политики" и в качестве аргумента привел решение ЕСПЧ по делу Рамиля Сафарова. В ответ Президент Ильхам Алиев порекомендовал армянскому премьеру "сидеть тихо, когда идут обсуждения по таким вопросам" и напомнил о помиловании в Армении международного террориста Варужана Карапетяна, совершившего в 1983 году теракт в парижском аэропорту Орли, в результате которого погибли 8, ранения получили 56 человек.

Продолжая свою мысль, Аббасов отметил, что Пашиняну следовало бы, если уж не может молчать, хотя бы не провоцировать ситуацию, что всегда заканчивается не в его пользу.

"Такую ситуацию мы наблюдали уже не раз. Так было и на саммитах СНГ, и на Мюнхенской конференции по безопасности, когда Президент Ильхам Алиев аргументированно и обоснованно высказывал свою точку зрения и обезоруживал Пашиняна. Наиболее показательно это было во время панели в Мюнхене. Если человек разумен и прагматичен, он всегда делает выводы и учится на собственных поражениях. Но это явно не о Пашиняне", - сказал Аббасов.

По словам политолога, попытки дискутировать с Президентом Ильхамом Алиевым всегда завершаются провалом Никола Пашиняна и должны были бы научить последнего тому, что нельзя безоглядно бросаться на амбразуру, когда ты понимаешь, что у тебя нет необходимой подготовки, которая могла бы обеспечить тебе надежный тыл. В этом отношении Пашинян очень серо выглядит рядом с азербайджанским лидером, которого вся мировая политическая элита признает как состоявшегося дипломата, креативного государственного деятеля и опытного управленца, умеющего извлекать выгоду для своей страны из всех глобальных ситуаций. Президент Ильхам Алиев постоянно использует возможности конъюнктуры в интересах своей страны, своего народа, что выгодно не только для Азербайджана, но и для его партнеров, подчеркнул политолог.

"Наскоки Пашиняна, пытающегося заработать дивиденды, - это априори провальная партия, в которой ему практически ничего не светит. Но я думаю, что это беда не только самого Пашиняна, но и беда его команды. Во-первых, она очень слаба. Во-вторых, видя со стороны, что он, провоцируя ситуацию, постоянно сам попадает в расставленные им же сети, команда должна разъяснять ему, чтобы не увлекался бесперспективными приемами. Одно дело, когда человек идет на штурм высоты, зная хоть в незначительной степени, что ему может улыбнуться удача. Но в данном случае Николу Пашиняну не светит ничего. Удивительно, что это никак не хотят увидеть он и его команда. Это его беда, которая еще раз показывает, насколько он неопытен в политике и власти.

Пашинян все время экспериментирует на уровне среднего новичка, несмотря на то, что уже более двух лет находится на олимпе армянской власти. Он проводил встречи с иностранными коллегами, совершал зарубежные визиты, но... как бы это сказать... Понимаете, бывают такие неспособные стажеры, которых сколько не корми интеллектуально, как не старайся подтянуть, помочь вырасти над собой, ничего не действует. В случае Пашиняна мы как раз имеем дело с таким типажом. Глава правительства Армении продолжает лезть на рожон и получать по губам. Думаю, это тот результат, которого он заслуживает, ничего невероятного тут нет", - считает Тофик Аббасов.

Короткий инцидент, произошедший в ходе саммита Восточного партнерства, можно назвать очередным неудачным раундом для Пашиняна. Он принес дополнительные очки в пассив армянского премьера, а актив Президента Азербайджана еще более пополнился, потому что приведенные им аргументы практически обезоружили армянского премьера - его императивы повисли в воздухе и не возымели никакого воздействия ни на европейскую, ни даже на армянскую аудиторию, подчеркнул Тофик Аббасов.

Лейла Таривердиева