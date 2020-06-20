Фикрет Садыхов: Президент Ильхам Алиев освежил память Еревану

"Дебаты в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, выступление Президента Ильхама Алиева в Валдае и разоблачения политики Армении на саммите СНГ в Ашгабаде не стали уроком для Никола Пашиняна", - сказал в комментарии Day.Az азербайджанский политолог, профессор Западно-Каспийского университета Фикрет Садыхов.

По его словам, премьер Армении, демонстрируя завидное упрямство, каждый раз повторяет избитые шаблонные фразы, набившие оскомину. Он забывает, видимо, или делает вид, что забывает о Варужане Карапетяне, который устроил кровавый теракт в парижском аэропорту Орли и после экстрадиции в Армению был помилован тогдашним президентом Сержем Саргсяном.

Политолог подчеркнул, что Варужан Карапетян стал "героем" армянского народа. И он не один такой. В пантеоне можно увидеть международного террориста Монте Мелконяна, руки которого обагрены кровью азербайджанских детей и стариков. Армянские "герои" учинили резню в Ходжалы, где уничтожали мирных жителей. Еще один пример - организатор, вдохновитель и движущая сила сумгайытских событий Эдуард Григорян. После тех событий он был осужден, экстрадирован в Ереван и там освобожден. Сегодня преступник спокойно и комфортно проживает в России, сказал азербайджанский политолог.

"Пашинян в своем выступлении упомянул о решении Евросуда по правам человека по делу Рамиля Сафарова, утверждая, что вердикт был принят против Азербайджана. Однако на самом деле Европейский суд не обвинял Азербайджан, потому что случившееся не имеет отношения к государственной политике нашей страны, и в решении ЕСПЧ это четко прослеживается. Армянской стороне, которая пытается погреть на этом деле руки, необходимо освежить свою память и вспомнить всех тех террористов, которых в Армении называют героями", - подчеркнул Фикрет Садыхов.

Лейла Таривердиева