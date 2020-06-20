Почему Никол Пашинян отказался ехать на Парад Победы

Премьер Армении Никол Пашинян, как и ожидалось, отказался ехать в Москву на Парад Победы в честь 75-летия победы в годы ВОВ. В официальном письме президенту России Владимиру Путину Пашинян мотивом указал тяжелую эпидемиологическую ситуацию в стране.

Однако, армянские СМИ выяснили истинные причины отказа премьера Армении ехать в Москву. Как пишет "Грапарак", российская сторона в ходе подготовки визита потребовала пройти тест на коронавирус (наличие антител) по прибытию в Москву у Пашиняна, который, по его уверению, переболел коронавирусом в начале июня. Отметим, что многие тогда усомнились в правдоподобности сказанных слов относительно его заражения и быстрого выздоровления, передает Day.Az cо ссылкой на smi6.ru.

Армянская сторона предложила свой вариант решения проблемы: отправить отрицательные результаты на covid-тесты Пашиняна, пройденные в Ереване. Но российская сторона отказалась, настаивая на том, что они должны проверить премьер-министра РА на месте.

Армения является самой опасной страной в регионе с точки зрения распространенности коронавируса, и инфицированный Пашинян подверг бы риску здоровье Путина, находящегося в возрастной группе.

Согласно тому же источнику, армянская сторона сделала все возможное, чтобы освободить Никола Пашиняна от перспективы прохождения теста в России, но потерпела неудачу, поэтому и пришлось отменить визит, опасаясь неблагоприятных результатов теста. В частности, если бы выяснилось, что в организме Пашиняна нет антител, то история о его болезни и чудесном выздоровлении- оказалась бы примитивной выдумкой.

Мгновенно заболевающий ковидом и волшебным образом излечивающийся премьер-министр - довольно рискованное соседство рядом с мировыми лидерами.

Напомним, 1 июня премьер-министр Армении сообщил, что он и его семья заразились коронавирусом. Пашинян самоизолировался в своей резиденции, но каждый день проводил пресс-конференции, приглашая к себе в резиденцию членов правительства, полицейских и других госслужащих для участия в брифинге.

Эксперты усомнились в словах премьера Армении, считая, что Пашинян пытается вызвать жалость у населения, которое с каждым днем все больше выражает недовольство правительством из-за тяжелых экономических последствий пандемии.

Однако, учитывая историю семьи Пашиняна, в лице дедушки премьера, который, как известно, был бойцом армии Вермахта, то участие Никола Воваевича среди лидеров других стран на Красной Площади 24 июня стало бы главным недоразумением праздника Победы. К счастью, Никол Воваевич освободил всех нас от бремени своего присутствия.