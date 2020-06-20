Евросоюз поддержал Азербайджан по всем направлениям

Азербайджан находится на заключительной стадии переговоров по новому соглашению о партнерстве с Европейским Союзом, что свидетельствует о победе прагматизма и развитии компромиссных подходов между азербайджанскими и европейскими партнерами по всем основополающим вопросам.

Азербайджан изначально не спешил с подписанием партнерского соглашения с ЕС в рамках "Восточного партнерства", в отличие от других участников этого формата, что позволило руководству страны укрепить самодостаточность своей позиции и убедить партнеров в необходимости соблюдения интересов Азербайджана, в том числе касающихся уважения суверенитета и территориальной целостности государства.

В настоящее время согласовано 90 процентов текста Всеобъемлющего соглашения с ЕС, что является прямым подтверждением серьзных дипломатических достижений Азербайджана, и лично Президента Ильхама Алиева, который неоднократно подчеркивал, что данный документ может быть подписан только тогда, когда прописанные положения будут соответствовать и отражать национальные интересы страны. "Сотрудничество с Европейским Союзом - один из основных приоритетов внешней политики Азербайджана", - заявил глава государства на саммите Восточного партнерства, прошедшем в формате видеоконференции.

Как показал прошедший саммит и озвученные на нем заявления, отношения между Азербайджаном и ЕС вышли на более стабильный прагматичный уровень сотрудничества, устраняются или корректируются те вопросы и подходы, в частности, со стороны ЕС, которые на предшествующем этапе несколько осложняли диалог сторон.

Президент Ильхам Алиев в ходе саммита главную часть своего выступления посвятил нерешенности армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, продолжающейся армянской оккупации двадцати процентов территории Азербайджана, призывая международное сообщество, в частности ЕС, оказать влияние на страну-агрессора. И тот факт, что буквально накануне саммита на уровне Европарламента был принят документ, осуждающий практику деятельности Армении на оккупированных территориях Азербайджана, а также в параллельном режиме в резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам и безопасности Программы Восточного партнерства были отражены очень важные моменты через призму интересов Азербайджана, свидетельствует о приближении кульминации дипломатического поражения Армении и обрушения позиции страны-агрессора на международном уровне.

На данном этапе, в частности, внимание фокусируется на пунктах резолюции, где содержится призыв к немедленному выводу иностранных войск со всех оккупированных территорий стран "Восточного партнерства", на которых дислоцированы оккупационные войска. Также в резолюции Европарламента зафиксированы обязательства Евросоюза в плане поддержки суверенитета, территориальной целостности и политической независимости стран-участниц Восточного партнерства "в пределах признанных на международном уровне границ".

В условиях мирового кризиса международная политика становится более категоричной. Евросоюз, как и другие мировые центры, вынужден более жестко расставлять приоритеты. Роль Азербайджана в энергобезопасности стран ЕС, реализации транснациональных проектов в сфере логистики, технологий, экологии, торгово-экономического сотрудничества сторон и многих других направлениях укрепляет Баку в статусе одного их ключевых партнеров ЕС. В этих условиях поле возможностей для армянской дипломатии критически сужается. Спасти имидж Армении, разоблаченной в качестве страны-агрессора, удерживающей регион на грани войны и препятствующей дальнейшей региональной кооперации, практически невозможно. Премьер-министр Армении превратился в посмешище, пытаясь оппонировать Президенту Ильхаму Алиеву, что в очередной раз продемонстрировал и саммит Восточного партнерства.

Адресованная главой государства рекомендация премьер-министру Армении Николу Пашиняну "сидеть тихо", транслируется теперь в целом в адрес Армении.

Армении придется выбирать: или "сидеть тихо", или "падать громко"...