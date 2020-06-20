Состоялся очередной выпуск Азербайджанского высшего военного училища - ФОТО
Сегодня в Азербайджанском высшем военном училище им. Гейдара Алиева состоялась торжественная церемония, посвященная выпуску 2020 года, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.
Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за независимость Азербайджана.
В сопровождении образцового военного оркестра личный состав исполнил Государственный гимн Азербайджана, после чего состоялся торжественный вынос на плац Боевого знамени училища.
Выступая на церемонии, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил - начальник Главного управления боевой подготовки и военного образования генерал-лейтенант Низам Османов от имени руководства министерства обороны поздравил курсантов по случаю этого знаменательного дня, пожелал молодым офицерам здоровья, семейного счастья и успехов на службе.
Затем выпускникам училища и отличившимся военнослужащим были вручены дипломы и ценные подарки.
После завершения марша училища в исполнении курсантов, в сопровождении образцового военного оркестра личный состав училища прошел маршем перед трибуной.
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