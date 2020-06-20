Безграмотный Пашинян загнал себя в угол

"Пашинян, мы не слышим перевода!.." Президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель был вынужден отчитать премьер-министра Армении Никола Пашиняна, потому как тот что-то сказал на армянском.

Вообще, 18 июня уже вошел в армянскую историю как день очередного позора неадекватного премьера действительно многострадальной, нищей и потерянной страны, название которой Армения.

Во время саммита стран Восточного партнерства в формате видеоконференции главы государств и правительств, участвующие в обсуждении, говорили как о региональных, так и о глобальных проблемах.

Единственным, кто выглядел случайно заглянувшим, был Пашинян. Причем, в маске, что вызвало еле скрываемую усмешку Шарля Мишеля. Ведь Пашинян, сидя в кабинете, якобы для соблюдения необходимых мер защиты от коронавирусной пандемии, сидел в маске. Что выглядело, по меньшей мере, абсурдно, ибо кроме Пашиняна, в том кабинете никого и не было.

Чудачества и неадекватное поведение Пашиняна этим не закончилось.

Конечно, говорил Пашинян на английском, но очень ограниченный словарный запас всегда мешает ему полноценно и емко изложить свои доводы. Пашинян - известный демагог, но когда говорит по-армянски. На армянском он говорит, что хочет, а на английском - что может. И такая сложная и тяжелая тема, каковой является карабахский конфликт, требует лучшей подготовки, в том числе и языковой, чем у безграмотного Пашиняна.

Путающий международные мероприятия с улицами Еревана, раз за разом позорящий себя премьер-министр Армении, для оправдания своих неудач вновь выдвинул обвинения в адрес Азербайджана и выступил с речью популистского содержания.

Он на отвратительном английском пытался "донести" до глав государств и правительств стран-участниц программы Восточного партнерства только ему ведомые постулаты армянского внешнеполитического новояза.

Премьер Армении нервничал, ведь Президент Азербайджана Ильхам Алиев вновь преподнес свою позицию по Нагорному Карабаху, являющемуся главным приоритетным вопросом для Азербайджана, и, умело воспользовавшись еще одной возможностью, в очередной раз донес до внимания тот факт, что Армения является оккупантом.

Глава государства заявил, что Азербайджан является активной страной-партнером Восточного партнерства. Сотрудничество с Европейским Союзом - один из основных приоритетов внешней политики Азербайджана. У нас тесное сотрудничество со многими странами-членами Европейского Союза. Азербайджан подписал документы о стратегическом партнерстве с 9 членами Европейского Союза. Мы находимся на заключительной стадии переговоров по новому соглашению о партнерстве с Европейским Союзом. 90 процентов текста уже согласовано. Два года назад в Брюсселе между Азербайджаном и Европейским Союзом был парафирован документ "Приоритеты партнерства", в котором подчеркивается приверженность обеих сторон принципам независимости, суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности, признанных на международном уровне границ. Конфликт между Арменией и Азербайджаном должен быть урегулирован на основе тех же принципов. Армения продолжает оккупацию 20 процентов признанной на международном уровне территории Азербайджана. Нагорный Карабах и еще 7 районов Азербайджана уже около 30 лет находятся под армянской оккупацией.

В результате проводимой Арменией политики этнической чистки более 1 миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. 4 резолюции Совета Безопасности ООН требуют полного и безоговорочного вывода армянских войск со всех оккупированных территорий Азербайджана. Вместо соблюдения данных резолюций, а также соответствующих документов, принятых ОБСЕ, Движением неприсоединения, НАТО, Европейским парламентом и другими международными организациями, Армения осуществляет политику незаконного заселения на оккупированных территориях. Вопреки тому, что говорит премьер-министр Армении, пытающийся свести на нет суть и формат переговоров, Нагорный Карабах - это не Армения, Нагорный Карабах - это Азербайджан, и весь мир признает его таким. Территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена.

По словам главы государства, уже почти 15 лет Азербайджан является надежным поставщиком, транспортирующим сырую нефть на европейские рынки. В ближайшем будущем мы начнем оснащать страны-члены Европейского Союза природным газом. Наша страна стала инициатором строительства Южного газового коридора, являющегося интегрированной трубопроводной системой протяженностью 3500 километров, которая свяжет Азербайджан с рынками Европейского Союза, и финансировала его. Южный газовый коридор является проектом энергетического сотрудничества, энергетической безопасности и диверсификации энергии.

... Пашинян понимает, что его авантюры наносят непоправимый ущерб не только самой Армении и карабахским армянам, но и грозят ему сменой власти в самой бедной стране региона. Он загнал себя в тупик, бесконечно обещая своему народу военное решение карабахской проблемы.

Но Пашинян сейчас не может объяснить собственному народу, почему вопрос не решен до сих пор. И чтобы отвлечь внимание людей, чтобы выйти из этого тупика, он повышает градус и масштаб своих заявлений, пытаясь компенсировать прошлые неудачи новыми и более абсурдными обещаниями в будущем.

Сегодня, говоря о стабильной обстановке в зоне нагорно-карабахского конфликта, нужно воспринимать стабильность всего региона, и здесь Азербайджан выполняет ключевую роль.

Пашинян никак не может понять, что сейчас, когда страны и общества борются с глобальным вызовом - эпидемией коронавируса нового типа - нужно воздержаться от пропаганды враждебных действий.

Именно по этой причине, как и на всех международных мероприятиях, Никол Пашинян в очередной раз впал в истерику, растерялся и пытался привлечь Президента Ильхама Алиева к "дебатам".

Прецеденты были, и весь мир видел жалкое состояние премьера Армении. Во время дебатов в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, на Ашхабадском саммите, на заседании Валдайского клуба Пашинян всегда комплексовал и выглядел жалким, безграмотным и стушевавшимся: перед Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым он теряется, начинает несвязно и сумбурно говорить, а также неуклюже пытается манипулировать историческими реалиями.

В этот раз повторилось то же самое. Пашинян хотел выразить свое отношение к выступлению Президента Ильхама Алиева, но топорное, агрессивное, недипломатическое и неэтичное вмешательство армянского премьера было встречено с недоумением и со стороны ведущего видеоконференции, президента Европейского Союза Шаума Шера.

Премьер Армении нагло и безапелляционно заявил, что якобы Азербайджан проводит расистскую политику на своей территории. Хотя в решении Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) нет ни слова о выдуманной "расистской политике Азербайджана".

Там только возложена на наше государство оплата судебных расходов сторон, подавших жалобу по вопросу Рамиля Сафарова.

Кроме того, Рамиль Сафаров отбыл 8 лет в венгерской тюрьме, а помилование после его экстрадиции в нашу страну является исключительным правом Президента Азербайджана, и никто не вправе предъявить претензии по этому поводу.

Ответ Президента Азербайджана Ильхама Алиева на эту непрофессиональную, манипулятивную реплику продемонстрировал и совершенно иной нюанс. Глава государства не стал стороной, опровергающей эти ложные утверждения, а, напротив, выбрал тактику атаки серьезным фактом.

"То, о чем я сказал в своем выступлении, является исторической правдой, основанной на резолюциях международных организаций. Во-первых, всем известен тот факт, что Армения оккупировала территорию Азербайджана. Во-вторых, не советовал бы премьер-министру Армении говорить о расизме, так как армянские террористы известны во всем мире. Человек по фамилии Карапетян, совершивший террористический акт в парижском аэропорту Орли, впоследствии был экстрадирован в Армению и помилован Президентом Армении. Именно поэтому я бы рекомендовал ему сидеть тихо, когда идут обсуждения по таким вопросам. На этом завершаю свое выступление", - заявил глава государства.

И эти слова немедленно подействовали на Пашиняна, замолчавшего и до конференции, тихо ерзавшего в своем кресле. Он был похож на уличного гопника, получившего строгое предупреждение. Президент Ильхам Алиев наглядно дает понять, что имена и личности руководителей Армении, страны, возведшей терроризм в ранг государственной политики, для официального Баку не имеют совершенно никакого значения. И Пашинян не того калибра человек и политик, чтобы с ним можно серьезно что-то обсуждать.

Кроме того, каждый раз точно характеризуя безграмотность, несерьезность и беспомощность Пашиняна как премьера Армении, Президент Ильхам Алиев акцентирует внимание международной общественности и панъевропейских организаций на низкий политическо-интеллектуальный потенциал тех, кто руководит армянами. Глава государства каждый раз своим интеллектом, харизмой и мировоззрением вдребезги разносит нарисованные в воображении Пашиняна конструкции.

Провокационными заявлениями Пашинян разрушает формат и суть переговоров. Президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что формат переговоров не может быть изменен. Не существует и понятия "народ Нагорного Карабаха", как это утверждает Пашинян. Нагорный Карабах - историческая земля Азербайджана. Как подчеркнул Президент Ильхам Алиев на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в октябре 2019 года, "Нагорный Карабах - это Азербайджан и восклицательный знак".

Азербайджан освободит свои земли от армянской оккупации и восстановит свою территориальную целостность в рамках международно признанных границ.

Вся ответственность за обострение ситуации целиком и полностью ложится лично на Пашиняна.

Эльчин Алыоглу

заместитель главного редактора Milli.Аz

специально для Day.Аz