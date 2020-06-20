Политическая катастрофа в Брюсселе. Именно так можно назвать публичную порку официального Иревана в Брюсселе 18-19 июня на полях видеоконференции лидеров стран ЕС и Восточного партнерства.

В эти два дня всеми без исключения институтами Европейского Союза было принято невиданное доселе количество документов, которые кратко можно охарактеризовать двумя словами - политическая катастрофа. Для Армении.

Тон был задан заявлением одного из признанных политических лидеров мирового масштаба, бывшим Президентом Совета Евросоюза, ныне Президентом Европейской Народной Партии Дональдом Туском.

Лидер партии, имеющей в Европарламенте наибольшее количество депутатов и представленной в руководстве ЕС десятью комиссарами (включая Президента Еврокомиссии Урсулу ван дер Ляйен), за несколько часов до Саммита выступил с официальным заявлением по этому поводу. В разделе "Урегулирование конфликтов" документа была подчеркнута поддержка территориальной целостности стран в рамках международно признанных границ. Данная позиция уже была обозначена в качестве приоритета политики Евросоюза в отношении стран Восточного партнерства. Но впервые в истории ЕС этот подход - поддержка территориальной целостности в рамках международно признанных границ - был использован в контексте урегулирования всех конфликтов в странах Восточного партнерства. Включая Азербайджан. Впечатляет, что Заявление Туска было принято по итогам видеоконференции Европейской Народной Партии, об участии в которой Сержа Саргсяна триумфально сообщили ведомые им медийные рупоры Республиканской партии Армении.

Но накануне Саммита Туск подготовил "сюрприз" не только бывшему, но и нынешнему лидеру Армении - Пашиняну. В своем твите он подверг нынешний режим самой серьезной критике за последние годы, уличив ее в репрессиях против своих оппонентов.

Политический зачин Туска был поддержан его однопартийцем, премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Как лидер страны, председательствующей в Евросоюзе, он сделал на Саммите официальное заявление, в котором выражена ясная поддержка территориальной целостности стран Восточного партнерства. Эта поддержка была выражена большинством выступивших на Саммите лидеров. Но в соответствии с основополагающими документами ЕС заявление председательствующей в ней страны должно рассматриваться как позиция всего Евросоюза.

Нынешний Президент Совета ЕС Шарль Мишель в своём заявлении для прессы по итогам Саммита отметил "ответственность за сохранение международного порядка и международного права, разделяемую всеми странами ЕС".

Он подчеркнул значимость нового Соглашения Евросоюза с Азербайджаном, переговоры по которому идут быстрыми темпами. А Президент Еврокомиссии Урсула ван дер Ляйен в своем заявлении для прессы акцентировала внимание на практических результатах сотрудничества ЕС со странами Восточного партнерства. В качестве лучшего и единственного примера она отметила Азербайджан (55% торгового оборота с Союзом) и Украину (50%), а также удвоение торгового оборота между этими странами в последний год.

Можно было бы привести множество других примеров, свидетельствующих об однозначной и необратимой позиции большинства политических акторов в Брюсселе о поддержке Баку и ясных месседжей Армении. Например, позицию Европейской Партии Реформаторов и Консерваторов или заявление ЕС по политике добрососедства, сделанные по итогам Саммита и указывающие на поддержку территориальной целостности стран Восточного партнерства.

Но самой впечатляющей "вишенкой на торт" оказалась Резолюция Европарламента, принятая сокрушительным большинством голосов (507 - за, 119 - против) вечером 19 июня и всецело посвященная Восточному партнерству.

Уже в преамбуле документа дается ссылка на резолюцию Европарламента от 20 мая 2010 года "Требование к стратегии Европейского Союза на Южном Кавказе". В пунктах 8 и 10 этого документа территории, занятые армянскими силами, были названы "оккупированными". В том же документе Европарламент выразил поддержку территориальной целостности трех государств региона. Без всяких самоопределений в армянской интерпретации.



Вчерашняя Резолюция Европарламента вновь подчеркнула необходимость урегулирования конфликта на основе норм международного права, отраженных в Уставе ООН и Заключительном Хельсинкском Акте 1975 года. И вновь без любимого армянами манипулирования термином "самоопределение наций".



В первой части пункта (М) преамбулы Резолюции говорится о том, что "независимость, суверенитет и территориальная целостность стран Восточного партнерства все еще подорвана нерешенными региональными конфликтами, внешней агрессией (!) и продолжающейся оккупацией (!) некоторых из этих стран..." . В качестве негативных последствий внешней агрессии и оккупации отмечается "подрыв прав человека". Для Армении, позиционирующий себя "форпостом" демократии в регионе (опять форпост - ну сколько можно!), это - непреодолимый вызов. Европарламент прямо указывает, что эти права нарушены именно у жертв внешней агрессии и оккупации - беженцев и вынужденных переселенцев.



Уже устоявшаяся позиция Европарламента о поддержке Евросоюзом суверенитета, территориальной целостности и политической независимости стран-участниц Восточного партнерства в пределах признанных на международном уровне границ получила новое подтверждение в ее Резолюции от 19 июня.

В этом же пункте резолюции выражена "поддержка [Евросоюзом] усилий [государств] всецело претворять обеспечение этих принципов". Европарламент тем самым не только признает право государств на силовое обеспечение суверенитета, территориальной целостности в рамках признанных на международном уровне границ, но и поддерживает эти усилия. Это уже более, чем очевидный сигнал Еревану.



В пункте (b o) содержится призыв к немедленному выводу иностранных войск со всех оккупированных территорий стран Восточного партнерства, на территории которых есть оккупационные войска . Это соответственно относится и к Азербайджану, земли которого находятся под армянской агрессией.



Все эти резолюции, заявления и другие документы были приняты всего лишь за последние два дня. Вкупе с недавним Заявлением группы Евродепутатов о строительстве Арменией новой дороги на оккупированных территориях Азербайджана они создают масштабную мозаику полной дискредитации армянской политики в европейском направлении. Любые попытки геббельсовской пропаганды (как пашиняновской команды, так и ее оппонентов в Армении) по нивелированию этой политической катастрофы в Брюсселе обречены на провал. Евросоюз сделал своё массированное и, возможно, последнее предупреждение агрессору. Он не хочет и не может больше мириться с агрессией в соседних странах, которая превращается в угрозу самой европейской модели развития. Обуздание оккупантов становится заботой не только Азербайджана, но и наших европейских партнеров.

В этом, наверное, и состоит смысл последовательно повторяющихся политических достижений Президента Азербайджана. Каждое из них приближает международно правовое признание нашей будущей Победы. Не обязательно военной. Но однозначно скорой, полной и бесповоротной.

Отдел политики Trend