Шахин Сеидзаде: Президент Ильхам Алиев добился очередной победы Азербайджана на одной из важных международных площадок

По всем канонам и технологиям ведения дебатов Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев нанес сокрушительное поражение премьеру-министру Армении Николу Пашиняну.

Об этом Day.Az сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Шахин Сеидзаде, комментируя выступление Президента Ильхама Алиева в формате видеоконференции на саммите стран Восточного партнерства.

"В своей конструктивной речи Президент Ильхам Алиев четко и всеобъемлюще представил позицию нашей страны в рамках сотрудничества с Европейским Союзом, при этом своевременно еще раз подчеркнул позицию Азербайджана по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту", - сказал Сеидзаде.

По мнению депутата, Пашинян нарушил протокол встречи и решил создать поле для политической полемики. Депутат также заметил, что аргументы Пашиняна были неуместны.

"Пашинян в панике попытался вбросить свой комментарий по выступлению Президента Ильхама Алиева. Однако все его замечания были отведены даже со стороны президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля, который сделал замечание Пашиняну по поводу резкого перехода его выступления с английского на армянский", - считает он.

Депутат подчеркнул, что Президент Ильхам Алиев великолепно нейтрализовал позицию Пашиняна.

"Президент Ильхам Алиев четко и аргументированно, на основе международного права, нанес сокрушительный удар по Пашиняну и таким образом добился очередной победы Азербайджана на одной из важных международных площадок", - заключил Шахин Сеидзаде.

Стоит отметить, что жалкая речь и беспомощная ситуация, в которую Пашинян загнал сам себя, подверглась критике даже внутри самой Армении. Комментируя его выступление в социальных сетях, армянская оппозиция сделала следующее заявление:

"Дешевые шоу бархатного революционера продолжаются", - пишут противники Пашиняна, добавляя, что премьер не в состоянии управлять страной, разорил ее, загнал в глубокий экономический кризис и теперь пытался хоть как-то показать себя с сильной стороны. Однако и эта попытка была обречена на провал.

Абдул Керимханов