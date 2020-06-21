Резолюция Европарламента - это очевидное решение карабахского конфликта в пользу Азербайджана

В принятом Европарламенте документе особо выделяется, что ЕП за независимость, суверенитет и территориальную целостность стран Восточного партнерства, что однозначно можно рассматривать как поддержку позиции Азербайджана.

Об этом сказала в беседе с Day.Az российский эксперт, кандидат политических наук, старший преподаватель СПбГУ (Санкт-Петербург) Галина Ниязова.

Напомним, что 19 июня Европейский парламент принял резолюцию 2019/2209(INI) под названием "Рекомендация Европейского парламента Совету, Комиссии и вице-президенту Комиссии/Верховному представителю ЕС по внешнеполитическим вопросам и безопасности по Программе Восточное партнерство перед июньским (2020 г.) саммитом". В документе звучит поддержка территориальной целостности стран-участниц Восточного партнерства, в том числе Азербайджана, говорится о недопустимости насильственного изменения границ.

Российский эксперт привлекла внимание к тому факту, что в данной резолюции, в отличие от принимавшихся прежде документов, не упоминается "право на самоопределение". А "территориальная целостность" без "права народа на самоопределение" - это очевидное решение карабахского конфликта в пользу Азербайджана, подчеркнула Галина Ниязова.

По ее словам, важным акцентом, который ставят авторы "Рекомендации", является то, что программы ЕС, направленные на помощь отдаленным уголкам стран Восточного партнерства, должны достичь цели и добавляют, что "Армения является частью экономических и военных региональных интеграционных структур (а именно, ЕврАзЭС и ОДКБ)".

Лейла Таривердиева