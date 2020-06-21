Европа лишила Армению всех "козырей" в карабахском урегулировании

Этот месяц выдался абсолютно провальным для армянской дипломатии.

10 июня докладчики Европейского парламента (ЕП) по Азербайджану Желена Завко, по Армении Траян Бэсеску и сопредседатель Комитета по парламентскому сотрудничеству ЕП по Азербайджану, Грузии и Армении Мария Кальюранд приняли совместное заявление. Авторы документа высказались против деятельности Армении на оккупированных территориях Азербайджана, в частности, строительства дороги, связывающей РА и захваченный ею Карабах. Это был первый совместный документ должностных лиц Европарламента о незаконной деятельности на оккупированных территориях Азербайджана. И будем надеяться, что не последний.

А под конец недели, 19 июня Европейский парламент принял резолюцию 2019/2209(INI) под названием "Рекомендация Европейского парламента Совету, Комиссии и вице-президенту Комиссии / Верховному представителю ЕС по внешнеполитическим вопросам и безопасности по Программе Восточное партнерство перед июньским (2020 г.) саммитом".

Примечательно, что документ подготовлен депутатом ЕП из Литвы Петрасом Ауштревичюсом - одним из самых ярых критиков Азербайджана. Другими авторами выступили Радослав Сикорский, Анна Фотыга, Аттила Ара-Ковач и Маркета Грегорова.

Представляющие армянское лобби в ЕП греческие и кипрские депутаты предприняли попытку нивелировать позитивный для Азербайджана акцент путем включения в него упоминания о "самоопределении". Пресловутый "баланс", который международные организации продолжают якобы поддерживать все годы карабахского конфликта, как правило, выражался в перечислении так называемых трех принципов, в том числе права на самоопределение, совершенно неактуального и даже опасного в наше время. Агрессивный сепаратизм в странах постсоветского пространства, да и в некоторых странах Европы - яркое тому подтверждение.

До сих пор, когда речь в резолюциях международных организаций заходила о карабахском конфликте, рядом с территориальной целостностью обязательно соседствовало пресловутое "самоопределение". Однозначно признавалась целостность всех пострадавших от аннексии постсоветских государств, в отношении же Азербайджана, потерявшего в результате армянской агрессии 20 процентов своих территорий, применялись размытые отсылки к Минской группе ОБСЕ.

Однако в этот раз Европарламент решил отказаться от порочной практики дискриминации пострадавших от военной агрессии и сепаратизма стран. Постепенно приходит понимание того, что оккупация остается оккупацией, независимо от того, насколько обвиняемая в агрессии сторона симпатична или не симпатична Западу. Имеющие одни и те же мотивы конфликты не могут дифференцироваться, а сепаратизм не бывает плохим или хорошим.

Один из пунктов резолюции требует незамедлительного вывода иностранных войск с оккупированных территорий всех стран-участниц Восточного партнерства. Никаких исключений не делается, так что касается это и оккупационных подразделений ВС Армении, дислоцированных на захваченных азербайджанских землях и маскирующихся под якобы "армию обороны".

Резолюция также лишила армянскую сторону возможности оперировать "правами человека" применительно к карабахскому конфликту. Документ говорит о нарушении прав человека как следствии внешней агрессии, то есть нарушенными евроструктура называет права, если говорить о карабахском конфликте, тех самых сотен тысяч азербайджанцев Армении и Карабаха, судьба которых до сих пор мало интересовала мир.

Еще важнее то, что евроструктура впервые признала право стран, пострадавших от оккупации, на силовое обеспечение своего суверенитета и территориальной целостности в рамках международно признанных границ. И более того - поддержала эти усилия. Это очень плохая новость для Еревана, пытающегося козырять принципом неприменения силы и применять его к нынешнему статус-кво.

Еще один примечательный момент, который содержится в принятом ЕП документе, заключается в том, что евроструктура прямо выразила свое недовольство политической ориентацией Армении. До сих пор европейцы заигрывали с Ереваном, заманивая пряником. Армения пользовалась открытыми и завуалированными преференциями, на ее деяния закрывались глаза, для нее делались исключения, армянскому лобби предоставлялось широкое поле деятельности. Не чинились препятствия антиазербайджанским провокациям и клеветническим кампаниям, организуемым с армянской подачи и на армянские деньги, евроструктуры старательно обходили острые углы, когда требовалось назвать агрессора агрессором. В целях переориентации Армении был организован апрельский переворот 2018 года, приведен к власти Никол Пашинян, но тот с задачей тоже не справился.

Одним словом, у Европы лопнуло терпение.

Что это значит? Это значит, что к карабахскому конфликту отныне будет такой же подход, как и к прочим подобным конфликтам. Конечно, было потеряно очень много времени для мира в регионе, но лучше уж поздно, чем никогда.

Если европейцы решат идти до конца, Армения вполне может подпасть под европейские санкции как страна-оккупант. Это может стать новым этапом достижения баланса и отказа от двойных стандартов.

В качестве примера можно указать, что во многих ведущих странах незаконно действуют так называемые "представительства" сепаратистского режима Нагорного Карабаха. Эти нелегитимные конторы проводят мероприятия, встречи с чиновниками и парламентариями стран пребывания, выступают с какими-то заявлениями и протестами, хотя не имеют никаких юридических прав ни по законам конкретных государств, ни в рамках международного законодательства.

До последнего времени на деятельность "представительств" закрывали глаза и даже пытались трактовать ее в рамках прав и свобод. Но что-то серьезно переменилось, и в конце мая агрессор получил первый удар на этом фронте. МИД Германии в письменной форме потребовал от так называемого "представителя "НКР"" незамедлительно прекратить создавать любую видимость международно-правовой субъектности Нагорного Карабаха и связанного с ним дипломатического или консульского представительства, так как это противоречит законодательству ФРГ. Было доведено до сведения, что в случае невыполнения требования будут предприняты правовые меры.

После такого заявления очень быстро были закрыты все аккаунты "представительства" в социальных сетях. И что примечательно - армянская сторона не посмела и пикнуть о каких-то правах и демократии. То есть для приведения оккупанта к порядку не нужны особые усилия - достаточно просто указать ему на его место.

Для закрепления понимания Ереваном новых реалий этот процесс должен продолжаться. Мир меняется. Осознает это Армения или нет, но ей тоже придется менять свои нездоровые подходы, отказываться от фантазий и вернуть оккупированные территории.

Зульфугар Ибрагимов