https://news.day.az/politics/1246456.html Депутаты Милли Меджлиса сдают тест на коронавирус
Депутаты Милли Меджлиса сдают тест на коронавирус
Депутаты Милли Меджлиса проходят тест на коронавирус.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сегодня часть депутатов сдала тест на коронавирус.
Остальные члены парламента также проходят через данную процедуру.
Вчера депутат Сахиб Алыев сообщил АПА, что его тест на коронавирус дал положительный результат.
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