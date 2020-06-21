Депутаты Милли Меджлиса сдают тест на коронавирус

Депутаты Милли Меджлиса проходят тест на коронавирус.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сегодня часть депутатов сдала тест на коронавирус.

Остальные члены парламента также проходят через данную процедуру.

Вчера депутат Сахиб Алыев сообщил АПА, что его тест на коронавирус дал положительный результат.