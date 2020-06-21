ОАЭ отправили в Азербайджан самолет с медикаментами для борьбы с коронавирусом

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) отправили в Азербайджан самолет c 11 тоннами медикаментов в целях поддержки усилий страны по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Day.Az со ссылкой на Gulf Today.

Согласно информации, данная мера поможет примерно 11 тысячам медицинских работников, которые трудятся в данном направлении.

Комментируя отправку помощи, посол ОАЭ в Азербайджане Мохамед Хамель Аль Губаиси отметил, что отношения между его страной и Азербайджаном активно развиваются во многих областях.

"Это подтверждается общим видением руководства двух стран, укреплением связей, дружбой, взаимопониманием и взаимной поддержкой по многим региональным и международным вопросам, представляющим общий интерес, а также на различных международных форумах", - сказал он.

Посол добавил, что отправка самолета с медицинской помощью сегодня является свидетельством поддержки руководством ОАЭ по отношению к дружественным странам в различных обстоятельствах, в частности, в свете вызовов, с которыми столкнулся сейчас мир в борьбе с пандемией.

Отмечается, что на сегодняшний день ОАЭ отправили 946 тонн помощи 67 странам, в результате чего поддержали более 946 тысяч медицинских работников.