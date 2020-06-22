https://news.day.az/politics/1246629.html Заседание Милли Меджлиса перенесено
Заседание Милли Меджлиса перенесено
Результаты тестов депутатов Милли Меджлиса Азербайджана в связи с коронавирусной инфекцией, проведенных 21 июня, станут известны 23 июня, сообщает Day.Az со ссылкой на парламент.
Поэтому внеочередное заседание, запланированное на 23 июня, перенесено.
О новой дате заседания будет сообщено заранее.
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