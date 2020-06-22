Заседание Милли Меджлиса перенесено

Результаты тестов депутатов Милли Меджлиса Азербайджана в связи с коронавирусной инфекцией, проведенных 21 июня, станут известны 23 июня, сообщает Day.Az со ссылкой на парламент.

Поэтому внеочередное заседание, запланированное на 23 июня, перенесено.

О новой дате заседания будет сообщено заранее.