Хикмет Бабаоглу: Пользователи соцсетей должны осознавать опасность фейк-новостей о коронавирусе

Некоторые пользователи социальных сетей, выступающие в качестве "пятой колонны", стремятся создать хаос в стране, пропагандируя панические настроения среди общества.

Об этом Day.Az сказал заместитель председателя Комитета обороны, безопасности и борьбы с коррупцией Милли Меджлиса (парламента) Хикмет Бабаоглу.

Как заявил наш собеседник, эти люди пытаются своими заявлениями вызвать коллективный психоз и взаимную ненависть среди населения Азербайджана.

"К сожалению, определенная часть населения ведется на такую пропаганду и теряет критическое мышление. Как следствие, возникает аггрессия не только против определенной цели, но и против исторического прошлого страны, моральных ценностей, национального менталитета и всех обычаев, принятых в обществе. Это приводит к необратимым последствиям, и с такого рода действиями необходимо бороться", - предупредил Бабаоглу.

Он также добавил, что пользователи социальных сетей должны быть бдительны и не поддаваться на уловки всякого рода провокаторов.

"После того, как пользователь ознакомился с тем или иным постом в соцсети, он должен выяснить для себя, какую цель несет данная публикация. Таким образом, он сможет уберечь себя от фейковой информации", - заявил он.

Депутат подчеркнул, что сегодня пандемия коронавируса создала глобальную экстремальную ситуацию в мире, и часть пользователей соцсетей дезинформирует людей подобной ложной информацией, которую некоторые лица запускают в Интернет для своих коварных целей.

"Данные фейк-новости опубликовываются, чтобы навредить национальным интересам Азербайджана и подорвать успех в борьбе коронавирусом", - отметил депутат.

Как отметил наш собеседник, за всем этим стоят классические акторы "пятой колонны", которая контролируется антиазербайджанскими силами.

Как утверждает депутат, соцсети стали основной площадкой критики социальной изоляции и других мер по противодействию COVID-19.

Бабоглу подчеркнул, что, во-первых, общественно-активные граждане Азербайджана должны повысить осведомленность пользователей соцсетей, во-вторых, правоохранительным органам необходимо принять решительные меры против распространителей фейковых новостей и информаций.

"Для этого достаточно юридических оснований, добавив, что нужно усилить борьбу с киберпреступностью в Азербайджане. Также считаю, что при Оперативном штабе должна быть создана специальная группа специалистов по социальной психологии и анализу массового поведения, должны быть проанализированы факты и подготовлены специальные мнения", - заключил Хикмет Бабаоглу.

Абдул Керимханов