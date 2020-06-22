Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии надземного пешеходного перехода на улице Неаполя в Баку

22 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии нового надземного пешеходного перехода на улице Неаполя в Хатаинском районе Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, председатель Правления Государственного агентств автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал Президента Ильхама Алиева о проделанной работе.

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