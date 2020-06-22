Расим Мусабеков: Попустительства оккупанту-Армении со стороны Европы больше не будет

Безусловно, мы наблюдаем существенное изменение отношения Евросоюза к конфликтам.

Об этом сказал Day.Az депутат Милли Меджлиса, известный политолог Расим Мусабеков.

По его словам, ранее в резолюциях евроструктуры имело место очень неприятное для Азербайджана дифференцирование в этом вопросе, когда по конфликтам в трех странах Восточного партнерства однозначно отмечалась необходимость восстановления территориальной целостности, а касательно карабахского конфликта европейцы ограничивались формулировкой о мирном урегулировании и поддержке усилий Минской группы ОБСЕ.

В последней резолюции такого дифференцирования уже нет, и это большой прогресс. Евросоюз однозначно все четыре конфликта рассматривает в контексте территориальной целостности государств и уважения их суверенитета.

"Более того, в резолюции содержится требование к иностранным войскам покинуть эти территории. Там же есть пункт, по которому страны Восточного партнерства в рамках своего суверенитета и международно признанных границ могут предпринимать все необходимые усилия для того, чтобы противостоять попыткам их территориального расчленения. Думаю, это очень серьезный сигнал Еревану", - отметил наш собеседник.

Депутат подчеркнул, что такой результат достигнут благодаря усилиям руководства Азербайджана, азербайджанской дипломатии, наших парламентариев. Но изменилось и отношение самого Евросоюза к вопросу территориальной целостности. Президентом ЕС является экс-премьер Бельгии Шарль Мишель. Как известно, Бельгия сама имеет серьезные проблемы в плане сепаратизма и угрозы распада. А внешнюю политику Евросоюза возглавляет экс-министр иностранных дел Испании Жожеп Боррель, страны, которая тоже страдает от сепаратизма и к вопросам территориальной целостности относится очень серьезно.

"Думаю, армянам не стоит рассчитывать на попустительство со стороны ЕС в их продолжающейся политике оккупации. Интересно, что армянские СМИ дружно умалчивают об этой резолюции. Они ее пока переваривают, но и дальше, думаю, будут молчать в тряпочку. Потому что эта страна очень сильно зависит от подачек из Брюсселя. Только на борьбу с коронавирусом и последствиями пандемии ЕС выделил Армении 92 млн. евро. Так что, в Ереване будут молча переваривать эту горькую пилюлю", - считает азербайджанский депутат.

По мнению Мусабекова, Азербайджан не ограничится этой резолюцией. Не исключено, что в дальнейшем перед евроструктурой может быть поднят и вопрос санкций в отношении агрессора. Армения давно, нагло и грубо оккупировала азербайджанские территории, даже не пытается это маскировать и при этом продолжает получать помощь от европейских фондов. Азербайджан может инициировать вопрос выделения этой помощи с условием, как минимум, вывода экспедиционного корпуса Армении с оккупированных территорий нашей страны, считает Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева