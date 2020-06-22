Закир Гасанов приглашен на военный парад в Москве

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов приглашен министром обороны Российской Федерации, генералом армии Сергеем Шойгу на военный парад в Москве, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Делегация во главе с генерал-полковником Гасановым примет участие в военном параде, посвященном 75-летию Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне, который состоится 24 июня.

Делегация отправится в Москву 23 июня.

Следует отметить, что нашу страну на параде представит парадный расчет в составе 75 военнослужащих азербайджанской армии.