Генпрокуратура распространила информацию в связи с арестами в Абшеронском районе

В некоторых СМИ распространилась непроверенная информация о том, что в результате проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре оперативно-розыскных мероприятиях задержаны ряд должностных лиц Исполнительной власти Абшеронского района.

Об этом АПА сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, передает Day.Az.

Для предотвращения распространения информации, которая может вызвать путаницу в обществе, просьба уточнять информацию в пресс-службе структуры. Сообщается, что о результатах проведенных оперативно-розыскных мероприятий общественности будет предоставлена подробная информация.