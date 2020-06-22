Российские истребители поколения 4++ усилят мощь ВВС Азербайджана

В преддверии Дня азербайджанской армии 26 июня министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов дал интервью телеканалу СВС, в котором затронул достаточно много важных моментов и раскрыл некоторые подробности относительно сегодняшнего состояния и возможностей Вооруженных сил страны.

В частности, говоря о закупках вооружений, глава ведомства подчеркнул, что к этому вопросу в Азербайджане подходят с научной точки зрения, с учетом театра возможных военных действий. Касается это и боевой авиации. По словам Закира Гасанова, основным штурмовым самолетом азербайджанских ВВС в настоящее время является Су-25. Это, считает министр, очень хороший самолет, бронированная, очень маневренная машина, как нельзя лучше подходящая для боев в горной местности. Парк Су-25 при содействии ряда европейских стран, Беларуси и Израиля был модернизирован. В то же время, подчеркнул глава МО, Азербайджан рассматривает возможности приобретения современных самолетов нового поколения.

Как сказал в комментариях Day.Az российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, Су-25 - это действительно проверенный временем хороший штурмовик, наиболее адаптированный для удара по наземным целям в условиях плотного огневого противодействия противника. Данные машины, отметил он, если ими управляют опытные пилоты, а самолеты исправны и готовы к действию, представляют собой серьезный потенциал.

"При этом, на мой взгляд, Азербайджану надо думать о закупке новых машин, в частности, Су-35. Обновление ВВС Азербайджана неизбежно, и закупка вашей страной в России Су-35, на мой взгляд, как военного эксперта, была бы серьезным решением для усиления военной мощи вашей страны", - подчеркнул Коротченко.

По мнению военного эксперта, Азербайджану стоит закупить не один или два самолета, а сделать закупки из соображений перевооружения как минимум одного полка. Это был бы очень серьезный вклад в военную мощь страны. Су-35 - это многофункциональный истребитель поколения 4++, он использует управляемое вооружение, которое позволяет поражать любые цели - наземные, воздушные и морские. И закупка этих машин существенно укрепила бы возможности Азербайджана, сказал наш собеседник.

"Азербайджанская армия сегодня одна из лучших в регионе и на постсоветском пространстве. Президент Ильхам Алиев уделяет очень серьезное внимание усилению мощи Вооруженных сил. Один из путей достижения цели - военно-техническое сотрудничество с Россией. На сегодняшний день Россия поставила Азербайджану оружие на сумму более 5 миллиардов долларов. Полагаю, новые контракты на поставку российского оружия Азербайджану - в первую очередь высокоточного - будет серьезным вкладом в усиление безопасности Азербайджанской Республики", - отметил Игорь Коротченко.

Напомним, что в начале апреля группа специалистов Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана посетила предприятия военно-промышленного комплекса России, на которых производятся современные истребители Су-35 и МиГ-35. На встречах с представителями "Рособоронэкспорт"-а и руководством авиазаводов обсуждались тактико-технические характеристики боевых машин, особенности эксплуатации и технического обслуживания и прочие вопросы. Азербайджанская сторона передала заинтересованность страны в закупке самых современных боевых самолетов российского производства. Кроме того, азербайджанские летчики опробовали МиГ-35, совершив на них полеты.

Лейла Таривердиева