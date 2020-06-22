https://news.day.az/politics/1246744.html Повторный тест Фарах Алиевой оказался отрицательным - TƏBİB
Повторный тест Фарах Алиевой оказался отрицательным - TƏBİB
Заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Фарах Алиева сдала повторный тест на коронавирус, сообщили Day.Az со ссылкой на TƏBİB.
Первый тест заведующей отделом, который она сдала в профилактических целях, вышел положительным.
Поэтому согласно медицинскому протоколу был проведен повторный тест, ответ которого вышел негативным.
Поскольку результат первого теста оказался положительным, Фарах Алиева согласно медицинскому протоколу в течение 14 дней находилась дома в самоизоляции.
Сейчас у нее стабильное состояние и симптомов болезни не выявлено.
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