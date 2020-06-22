Паспорта не врут: уроженцы Нагорного Карабаха

Несколько дней назад мы писали о примечательной ситуации, сложившейся в Армении в связи с паспортизацией уроженцев Нагорного Карабаха. Одному из уроженцев НК, доставленных из России в Армению чартерным рейсом, выдали документ для сопровождения его на карантин или на лечение в одно из медучреждений на оккупированных территориях. В сопроводительном документе значилось: "Адрес изоляции: Азербайджан, город Шуша". Направление было выписано в инфекционной клинике ереванского района Норк.

Эта "ошибка", отражающая реальное положение дел, вызвала большой скандал, началось разбирательство. Террористическая партия "Сасна црер" приняла по этому поводу специальное заявление, в котором пригрозило Николу Пашиняну, что в случае непринятия мер для привлечения виновных к ответственности, он возьмет на себя ответственность за измену.

К сожалению, не сообщается, чем закончилось так называемое разбирательство. Но параллельно с тем инцидентом стало известно еще об одном факте. В Ереване уроженцу Карабаха выписали удостоверение личности, в котором местом рождения был указан Азербайджан. Подробности, а также фото "неправильного" документа появились позднее благодаря депутату армянского парламента Наире Зограбян, которая в порыве гражданского гнева сделала запись в blognews.am.

Зограбян сопроводила полный возмущения текст фотографиями того самого документа, где можно увидеть прописанное черным по белому слово "Азербайджан". Как утверждает депутат, документ для публикации предоставил муж хозяйки паспорта. Указанная в нем Марина Белова родилась в селе Чартар в Мартунинском (Ходжавендском) районе Азербайджана. Когда срок паспорта истек, она поехала в Ереван за новым документом. До того женщину не волновало правильное указание в паспорте места рождения, это было как бы само собой разумеющимся. Как и другие жители оккупированных территорий, она в настоящее время имеет гражданство Армении, так как никаких корочек так называемой "НКР" в мире не признают. По тем же соображениям в паспортах новоиспеченных граждан Армении в качестве места рождения указывается Азербайджан. Написав в соответствующей строке название самопровозглашенного образования, человек получает шанс быть обвиненным в подделке документов и не сумеет пересечь ни одну границу. Потому что весь мир признает Нагорный Карабах территорией Азербайджана, и любой документ, где указывается что-то другое, заведомо не имеет никакой юридической силы.

Вполне возможно, что в иностранных паспортах представителей сепаратистского режима в качестве места рождения тоже значится Азербайджан, или на худой конец Армения. Там никак не могли появиться "Арцах", "НКР", или какое-то еще надуманное название, потому что в этом случае тот же Бако Саакян не сумел бы совершать свои "визиты" в Россию, США и Европу - никто попросту не пустил бы гражданина фейкового "государства" на свою территорию.

Понятно, что с точки зрения права ереванские паспортисты просто не могут поступить иначе. Но факт остается фактом - выписывая паспорта жителям Карабаха, в которых значится Азербайджан, армянская сторона, сама того не желая, признает принадлежность оккупированных ею территорий Азербайджану. Карабах был и остается частью Азербайджана. В этом качестве НК указывается на картах, в международных документах, как азербайджанская земля он значится в резолюциях международных организаций. Не далее, как в конце минувшей недели Европарламент еще раз подтвердил этот факт.

Так что, Зограбян и прочим армянским "патриотам" лучше успокоиться. Пусть им греет душу мысль, что хотя бы в этом случае Армения поступает так, как того требует международное право.

Зульфугар Ибрагимов