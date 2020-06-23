Признавать Карабах азербайджанским Армению обязывают даже ее собственные законы

Паспорта в современном виде, к которым мы уже привыкли, являются документом для перемещения граждан той или иной страны за рубежом. Внутри государств действуют удостоверения личности. В этих внутренних документах армяне в своей стране могут указывать все, что заблагорассудится.

Об этом сказал Day.Az доктор юридических наук, профессор Намик Алиев, комментируя информацию об указании в паспортах уроженцев Карабаха местом рождения Азербайджан.

Однако паспорта, отметил он, это документы для перемещения за рубежом, через государственные границы, где содержатся данные, на основе которых иностранные государства устанавливают личность прибывающего. Государства не разрешают въезд на свою территорию по паспорту непризнанного ими образования. Поэтому сегодня для выезда за пределы Республики Армения жители оккупированных азербайджанских территорий вынуждены получать паспорта РА.

В соответствии с Законом о паспорте гражданина Республики Армения структурной технической частью паспорта является электронная база данных, которая содержит предусмотренные этим законом данные гражданина, подчеркнул юрист.

"Большинство из нас пересекали границы иностранных государств и знаем, какие процедуры необходимо при этом пройти. Наверняка, обращали внимание на процедуру сканирования паспорта в системе, установленной на контрольно-пропускных пунктах. Указание в паспортах некорректных данных может послужить основанием, как минимум, для отказа в пропуске на территорию страны, а как правило - основанием для разбирательства и привлечения владельца паспорта к соответствующему виду ответственности. Поэтому внесение в паспорта данных несуществующего или непризнанного "государства" не представляется возможным, так как это может осложнить путешествие лица.

Кроме того, в соответствии с п. 6 статьи 7 вышеуказанного закона паспорт считается недействительным, если получен с нарушением законодательства Республики Армения. При всем неуважении к политике этого государства, в армянском законодательстве его территория указывается в пределах международно признанных границ. Поэтому оккупированные территории не могут быть указаны также и территорией Республики Армения", - подчеркнул Намик Алиев.

Лейла Таривердиева