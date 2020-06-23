Пашинян получит последнее слово только на скамье подсудимых

Премьер-министр Армении Никол Пашинян - плохой политик и никакой дипломат. Он не имеет опыта, харизмы и интеллектуального резерва. Армянский премьер не умеет вести дискуссию на серьезные темы, адекватно отвечать на вопросы. По этой причине Никол и переселился в соцсети - там проще уйти от неприятного разговора, просто отключив Интернет.

Неумение общаться же не раз подводило Пашиняна на посту премьера. По большому счету, он за два года мало где побывал, мало с кем встречался. Его стихия - площадь, а не переговорные площадки. И тем более жалко и нелепо он выглядит, когда пытается вступать в споры с такими серьезными политическими фигурами, как Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Азербайджанский лидер уже не раз указывал Николу Пашиняну на его место, но тот, как человек, не способный к разумным выводам из своих ошибок, продолжал делать выпады, рассчитывая, что вот на этот раз последнее слово останется таки за ним.

Последняя такая попытка была предпринята на днях на саммите Восточного партнерства. В ответ на свою выходку Никол получил от азербайджанского коллеги по ВП рекомендацию "сидеть тихо", то есть помалкивать. Последовав рекомендации, Пашинян, что называется, захлопнулся. Но эта пощечина стала последней каплей, и Никол... обиделся.

Напомним, что Пашинян попробовал обвинить Азербайджан в расизме и получил от Президента Ильхама Алиева аргументированный и четкий ответ.

Да он обиделся. Очень обиделся, и на ближайшем к саммиту совете безопасности солнечной Армении произнес монолог в адрес главы Азербайджана в стиле "сам такой", которым обычно пользуются слабые люди и плохие политики.

Униженный на глазах всего Интернета (саммит проходил в режиме видеоконференции), Пашинян выплеснул поток желчных аргументов агитпропа, которые пришли на ум и которые вычитал в спичах своих предшественников. Чего там только нет. В своих обвинениях против Президента Азербайджана армянский премьер предстал борцом за "демократию" и "права азербайджанского народа", показал свои познания в истории Азербайджана, удивил "ключевой ролью" Армении в регионе, и, что просто не может не умилять, призвал "воздержаться от пропаганды враждебных действий", пока весь мир борется с коронавирусом.

А еще он совершенно уверен, что, обещая освободить Карабах военным путем, Баку "загнал себя в тупик"... Странно слышать о тупике от премьера страны, которая в результате оккупации чужих земель находится в нем уже три десятка лет. В политическом тупике пребывает и сам Никол Пашинян. Придя к власти на смену преступному карабахскому клану, он получил шанс вывести свою страну из изоляции, избавить ее от клейма оккупанта, открыть ей возможности для развития. Но Никол не сумел использовать во благо этот исторический для Армении шанс. Он так и остался человеком улицы, хоть и переселился с площади в кабинет.

Все-таки образование, опыт и способности к дипломатии - это обязательные штрихи к портрету лидера страны. В портрете горлопана и популиста Никола Пашиняна эти краски отсутствуют. Иначе он не произнес бы следующего: "Хотим мы этого или нет, но история и география сделали нас соседями, и мы должны исходить из той простой истины, что наши народы имеют равные права, не может один народ быть под властью другого".

Как тут не вспомнить фразу из "Скотного двора" Оруэлла: "все животные равны, но некоторые равнее"...

Премьеры, президенты, лидеры и идеологи армянства всегда любили вспоминать о равных правах, когда желали урвать что-то от соседей. При этом равные права тех, за чей счет армяне получали блага и расширяли границы, никогда не принимались во внимание, потому что, согласно расистской идеологии, армяне были "равнее" других народов. Та же идеология гласит, что армяне имеют права на чужие земли, они имеют права на все, что им понравится, что попадет в поле их зрения и что поможет в реализации болезненных комплексов неполноценности армянства.

В курсе ли Никол Пашинян написанного Оруэллом, трудно гадать. Но сказанное им - это мина, заложенная под агрессорскую политику Армении, потому что народы действительно имеют равные права. И азербайджанский народ тоже обладает полным правом жить на своей земле и пользоваться ее благами. Причем, в случае мирного достижения справедливости это не нанесет никакого ущерба армянам Карабаха. Наоборот, они получают право вернуться к нормальной жизни в Азербайджане, какой жили до 1988 горда, право на свободу передвижения по региону, право на мир, которое грубо отобрал у них Ереван. Мы уже не говорим о правах тысяч азербайджанцев, от которых была "очищена" Армения.

Одним словом, забросав обвинениями главу азербайджанского государства, премьер-министр Армении еще раз доказал, что стал очередной неудачной попыткой как-то очистить карму Армении. Столько усилий - и снова провал, еще более громкий.

Хотя Никол и хорохорится, позор на саммите Восточного партнерства стал для него очень болезненной пощечиной. Это ясно по той истерике, которая случилась с ним на заседании СНБ. А вот извлечет он в этот раз уроки из случившегося или нет, это покрыто мраком неизвестности.

В любом случае, в скором времени Никол Пашинян получит право на последнее слово, которое так хотел оставить за собой в наскоках на главу Азербайджана. Но это будет последнее слово подсудимого.

Зульфугар Ибрагимов