Президент Ильхам Алиев поздравил великого герцога Люксембурга

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание Великому герцогу Люксембурга Его величеству Анри.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше величество,

Очень рад от своего имени и от имени народа Азербайджана поздравить Вас и дружественный народ Люксембурга с национальным праздником страны.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а Вашей стране - постоянного процветания", - говорится в поздравлении.