https://news.day.az/politics/1246818.html Премьер-министр Кувейта поздравил Президента Ильхама Алиева
Премьер-министр Кувейта поздравил Президента Ильхама Алиева
Премьер-министр Государства Кувейт Сабах Аль-Халид Аль-Хамад ас-Сабах поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с национальным праздником страны.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент.
Рад передать Вашему превосходительству искренние поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника дружественного Азербайджана - Дня Республики, желаю Вам долгих лет жизни, здоровья, а Вашему дружественному народу - постоянного развития и процветания.
Пользуясь этой приятной возможностью, выражаю удовлетворение двусторонним сотрудничеством между нашими дружескими народами", - говорится в послании.
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