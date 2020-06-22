Премьер-министр Кувейта поздравил Президента Ильхама Алиева

Премьер-министр Государства Кувейт Сабах Аль-Халид Аль-Хамад ас-Сабах поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с национальным праздником страны.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент.

Рад передать Вашему превосходительству искренние поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника дружественного Азербайджана - Дня Республики, желаю Вам долгих лет жизни, здоровья, а Вашему дружественному народу - постоянного развития и процветания.

Пользуясь этой приятной возможностью, выражаю удовлетворение двусторонним сотрудничеством между нашими дружескими народами", - говорится в послании.