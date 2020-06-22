Армяне злорадствуют над Россией в день начала Великой отечественной войны

В то время, как все адекватные люди, страны мира с прискорбием вспоминают дату начала Великой Отечественной войны, в Армении отмечают праздник. В этой стране чествуют своего премьера, который отказался принять участие в запланированном на 24 июня параде Победы в Москве в честь 75-летия Победы.

Отказ Пашиняна от участия в Параде Победы расценивается, как отказ Армении от прежней роли сателлита России.

"Армения больше не будет колонией Москвы, "даже под страхом войны, геноцида и репрессий" - с такими лозунгами счастливое, что освобождается от "проклятого ига России", армянское общество выходит на акции в Ереване.

Посмотрите на фото, обратите внимание на лозунги: "Россия, убирайся из Армении!", "Путин ...." ,"Россия - тюрьма народов" и прочие, чтобы не оставалось никаких иллюзий относительно пророссийского курса Армении, пишет Gradator.Ru, передает Day.Az.

Однако все российские СМИ, когда это касается армян, слепнут и глохнут. Еще ни разу ни один телеканал не посвятил событиям в Армении ни одну передачу, ни одно ток-шоу. Армянские эксперты и журналисты, заполонившие российское медиа пространство, неустанно поносили то Украину, то Турцию, даже Лукашенко доставалось и остальным, и только армянская тема - табу. И что же молчат "патриоты России" - Семен Багдасаров, Маргарита Симоньян, Роман Бабаян, Сергей Кургинян и прочие, бившие себя в грудь, изобличая "врагов России" там, где их нет. Все как в рот воды набрали.

А между тем армянские СМИ злорадствуют на тему "Печальный парад Путина: все завершилось, не начавшись": "Принимая наспех решение назначить парад на 24 июня, Путин, видимо, пытался сохранить хорошую мину при плохой игре. Но и это не получается, потому что на параде не будет важных гостей, в том числе, премьера Армении".

Как нам представляется, у "важного гостя" Пашиняна, были свои мотивы, и даже несколько, чтобы отказаться от участия в Параде Победы в Москве: 1) генетическая - внук прислужника фашистов остается верен заветам предков, 2) политическая - для главы партии "Мой шаг", выступающей за выход Армении из интеграционных структур России, это не приемлемо, 3) аферистическая - Пашинян заявлял ранее, что заразился коронавирусом, когда нужно было увильнуть от ответственности при сложных обстоятельствах в стране, а потом как-то резко выздоровел. Но въезд в Москву и участие в церемонии требуют прохождения теста. И тогда ложь Пашиняна получила бы документальное подтверждение.

И вот Пашинян торжественно отказался от поездки в Москву, под аплодисменты армянского общества, торжествующего, что "Армения сбросила колониальные оковы Москвы" и "впервые в истории стала независимой страной".

Хотелось бы напомнить "благодарному" армянскому народу, что впервые в истории Армения стала государством только благодаря России, а уж независимой эта страна никогда не будет, просто вместо Москвы окажутся под каблуком Лондона и Вашингтона.

Ереван вдохновлен и в связи с гипотетическим обрушением евразийских проектов Путина, как это видится в Армении. Армянские СМИ прогнозируют, что "конец Лукашенко после ухода Елбасы (Назарбаева) может инспирировать и крах пророссийских блоков - ЕАЭС, ОДКБ и прочих. Россия может утерять почву под ногами и окончательно распрощаться с надеждой на сохранение Ялтинского мира".

Так печально заканчивается история российско-армянской "дружбы".

Россия потеряла Армению со столицей в Ереване, зато скоро может обрести "новую Армению" со столицей в городе Сочи и на своих собственных территориях. А армянская "пятая колонна" постарается убедить россиян, что это большое благо для России...