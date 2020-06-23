ЕС всегда будет негативно реагировать на попытки Армении осуществлять различные проекты на оккупированных территориях

Азербайджан одержал серию очень важных дипломатических побед на международном уровне за последнее время, предполагающих усиление давления на Армению со стороны ведущих международных организаций и возможное принуждение к исполнению принятых по конфликту резолюций.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend российский эксперт по Кавказу, кандидат исторических наук Анар Садыхов.

По его словам, доклад, сделанный в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН о международно-правовых обязательствах Армении как страны-агрессора, оккупировавшей территории Азербайджана, основным автором которого является профессор и королевский адвокат Малкольм Шоу (Великобритания), наглядно доказывает тот факт, что именно регулярные вооруженные силы Армении принимали непосредственное участие в захвате Нагорно-Карабахского региона и семи прилегающих к нему районов Азербайджана, а не карабахские армяне, как это пытаются преподнести власти Армении, и незаконно установили марионеточный режим, который в принципе не может быть стороной в переговорном процессе, к чему призывает премьер-министр Никол Пашинян.

С другой стороны, по мнению политолога, военные действия, предпринятые Арменией, нарушают принцип международного права, запрещающий приобретение территории с применением силы, поэтому правовой статус оккупированных территорий остаётся неизменным, они принадлежат Азербайджану, что дезавуирует все попытки Армении как-либо обосновать свои территориальные притязания.

Также в докладе осуждается поселение армян на оккупированных территориях, несмотря на политику властей Армении всячески этому содействовать посредством различных программ, стимулирующих переезд как из самой Армении, так и других государств, в частности из Сирии, не только в Карабах, но и в Кельбаджарский и Лачинский районы.

Как отметил Садыхов, Армению обязывают возместить ущерб в связи с совершёнными ею нарушениями посредством механизмов в рамках соответствующих международных судебных институтов. Это позволяет начать судебное давление на Армению с возможностью потенциального ареста её активов в третьих странах с целью обеспечения нанесённого ущерба и ещё больше подорвать неустойчивое экономическое положение этой республики.

"Армения признана страной, совершившей геноцид, что предполагает как индивидуальную, так и государственную ответственность. Необходимо отметить, чтопервый человек, кому могут быть предъявлены обвинения - это экс-президент Армении Серж Саргсян, который в 1992 году занимал пост "министра обороны НКР" и после Ходжалинской резни 26 февраля того же года заявил британскому журналисту Томасу де Ваалу, что армяне осознанно это сделали с целью запугать мирное азербайджанское население и заставить его покинуть свои дома", - сказал политолог.

По его мнению, данный доклад имеет большое значение, так как предоставляет Азербайджану новые возможности в правовом поле в противостоянии с Арменией, в том числе как судебного преследования лиц, ответственных за совершённые преступления, так и экономического воздействия, что также крайне важно. Не менее значимой является и резолюция

Европейского парламента под названием "Рекомендация Европейского парламента Совету, Комиссии и вице-президенту Комиссии / Верховному представителю ЕС по внешнеполитическим вопросам и безопасности по Программе Восточное партнерство перед июньским (2020 г.) саммитом", в которой сказано, что "независимость, суверенитет и территориальная целостность стран Восточного партнерства все еще подорвана нерешенными региональными конфликтами, внешней агрессией и продолжающейся оккупацией некоторых из этих стран..." Как следствие, в резолюции содержится призыв к немедленному выводу иностранных войск со всех оккупированных территорий, а это означает, что по всем направлениям взаимодействия ЕС с Арменией неизбежно будет подниматься данный вопрос. Желательно, чтобы решения о выделении финансовых средств в рамках различных программ были привязаны к выполнению данного условия, что резко ограничит денежные поступления в Армению, испытывающую серьёзные сложности с экономикой.

Не менее важным моментом, считает Садыхов, является отсутствие упоминания о правe нации на самоопределение, что крайне чувствительно для Армении, так как данный аспект крайне важен для неё, фактически являясь одним из основополагающих. Поэтому армянские коллеги в лице кипрских и греческих членов Европарламента дважды пытались включить его в текст резолюции, но их попытки были пресечены.

"Евросоюз однозначно поддержал суверенитет, территориальную целостность и политическую независимость стран-участниц Восточного партнерства в пределах признанных на международном уровне границ, а также "усилия [государств] всецело претворить обеспечение этих принципов". Таким образом, впервые Евросоюз предоставляет право задействовать и военный способ воздействия с целью восстановления территориальной целостности, что крайне важно в контексте призыва Армении исключительно к мирному разрешению конфликта. Однако, если армянеоккупировали азербайджанские земли и не хотят возвращать, то Азербайджан имеет полное право военным путём их обратно отвоевать, не опасаясь критики со стороны международного сообщества в неправомерных действиях. Особенно учитывая нежелание Армении следовать многочисленным нормативно-правовым актам международных организаций, включая Совбез ООН, предписывающих вывести свои войска и позволить мирным азербайджанским жителям вернуться на свои земли", - отметил политолог.

По его словам, очередным важным успехом стало совместное заявление содокладчиков Европарламента, осуждающее строительство новой магистрали между Арменией и Нагорным Карабахом, проходящей через оккупированные Губадлинский и Джабраилский районы, а также призывающее к урегулированию конфликта в пределах международно признанных границ Азербайджана. Данное заявление является первым официальным документом Европарламента, подтверждающим незаконную деятельность Армении на оккупированных территориях Азербайджана. "Глава" нелегитимного образования Араик Арутюнян заявил о планах расширить незаконное заселение южной части оккупированных районов Азербайджана, а также использовать плодородные земли для сельскохозяйственных нужд. Однако армянское население в Карабахе малочисленно, за годы оккупации оно сократилось со 140 тысяч в три раза и говорить о планах заселения очень наивно, так как желающих переселиться туда крайне мало. Наоборот, наблюдается обратная тенденция, в силу отсутствия возможностей и перспектив люди покидают эти земли. Параллельно существует постоянная угроза военных действий, так как Армения не хочет возвращать захваченные земли и занимает деструктивную позицию в переговорном процессе.

"Заявление "президента НКР" больше напоминает популизм и желание заверить своих избирателей, что они сделали правильный выбор, однако перспектива данного проекта крайне туманна, особенно в контексте решения Европарламента, осуждающего данное решение. По мнению армянского экспертного и политического сообщества, заявление данного статусного европейского представительного органа свидетельствует о значительных недоработках МИД Армении", - сказал Садыхов.

По его словам, депутат Национального собрания Наира Зограбян, которая некоторое время назад сама была сопредседателем Комитета по парламентскому сотрудничеству ЕП - Армения, сказала, что "не помнит подобного антиармянского заявления со стороны этого комитета когда-нибудь, даже тогда, когда председателем этого комитета был крайне проазербайджанский Саджад Карим. Даже Карима нам удалось привести в возможно конструктивное поле. Это заявление - дипломатический позор, жестокое поражение всего нашего внешнеполитического корпуса, и я искренне сожалею об этом. Подобные заявления генерируются и превращаются в политические решения". В свою очередь, эксперт по международным отношениям Сурен Саркисян в беседе с журналистами подчеркнул, что армяне допустили упущение: "Это результат и последствие активной работы Азербайджана, поскольку эти люди не сидят сложа руки, и тратят время не на внутриполитическую повестку, а на внешнеполитическую".

Политолог отметил, что данное заявление Европарламента даёт основание полагать, что ЕС и впредь будет негативно реагировать на попытки Армении осуществить различные инфраструктурные проекты на оккупированных территориях, что ограничит потенциал их развития до момента фактического возвращения Азербайджану. В связи с этим показательно предупреждение министерства международной торговли Великобритании британским компаниям, чтобы они не занимались какой-либо экономической деятельностью в Нагорном Карабахе и оккупированных прилегающих районах. Также было подчеркнуто, что в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики экономическая деятельность на данных территориях влечет гражданскую и уголовную ответственность.

Учитывая влиятельность британских деловых кругов и, как следствие, профильных государственных органов, можно предположить, что и другие европейские страны начнут действовать в схожем ключе. В перечисленных выше документах обращает на себя внимание чёткая идентификации Армении как страны-агрессора, отсутствие расплывчатых формулировок, которые можно интерпретировать различными способами, чем ранее и пользовалась армянская сторона, отмечает политолог. Очевидна конкретизация предписываемых Еревану действий для выполнения принимаемых резолюций. Идеальным вариантом развития событий стало бы введение санкций против Армении с целью соблюдения норм международного права, начиная с четырех резолюций Совбеза ООН, обязывающих армянские войска покинуть азербайджанскую территорию.

Азербайджан становится важным партнером Евросоюза в энергетической и логистической сферах. В этом контексте следует отметить поставки нефти, в первую очередь в Италию, запуск "Южного газового коридора", позволяющего покрывать потребности юга Европы в "голубом топливе", маршрут "Восток-Запад", связывающий Китай и европейские рынки посредством узловой ж/д ветки "Баку-Тбилиси-Карс", который позволяет развивать торговые связи. Армения, в свою очередь, абсолютно бесперспективна с экономической точки зрения.

"Придя к власти посредством "бархатной революции", Никол Пашинян уповал на демократичность происходящих процессов, объявив себя приверженцем либеральных европейских ценностей. Однако происходящие события в Армении показывают репрессивность действий нынешних властей в отношении своих политических оппонентов, что хорошо видят в Европе, показательна критика Дональда Туска. Таким образом, не только справедливость и международное право на стороне Азербайджана, но и ведущие мировые политические институты стали пересматривать свою позицию, выражая благосклонность к Баку, что делает ещё более вероятным дальнейшее усиление давления на Армению и, в конечном счете, принуждение к исполнению принятых резолюций", - подытожил Садыхов.