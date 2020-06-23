Во Франции начала функционировать азербайджанская онлайн-газета - lagazetteaz.fr

Во Франции с офисом в Париже начал функционировать новый медиа-проект информационного агентства Trend - онлайн-газета lagazetteaz.fr.

Это первый азербайджанский информационный ресурс, который открылся во Франции и будет пилотным проектом, ориентированным на развитие медиа-коммуникаций на европейском направлении, а также формирование на уровне общественности европейских стран объективного восприятия реалий Азербайджана.

Открытие данного проекта прокомментировала депутат азербайджанского парламента Севиль Микаилова, подчеркнувшая особую значимость этого события.

"Новый информационный проект, инициированный агентством Trend, можно только приветствовать. Открытие и функционирование подобного медиа-ресурса в Париже имеет важное значение во многих отношениях: во-первых, это крайне актуально с точки зрения информирования общественности Франции и других франкоязычных стран и аудиторий о событиях, происходящих в Азербайджане и регионе в целом. Во Франции, например, существует огромный дефицит достоверной, неискаженной информации о внутренней и внешней политике нашей страны, о реалиях армяно-азербайджанского конфликта. Во-вторых, данный проект будет иметь важное значение в контексте развития азербайджано-французских экономических отношений, сотрудничества в других сферах - культуре, науке, образовании. Расширение числа достоверных источников полезной и актуальной информации позволит политикам и бизнесменам, деятелям науки и культуры апеллировать к ним и принимать правильные решения, отвечающие интересам сближения наших стран и народов", - сказала Севиль Микаилова.

Депутат отметила, что Азербайджан реализует целый ряд гуманитарных проектов в африканских и азиатских странах - членах Международной организации Франкофонии, поэтому аудитории этих стран также будет полезно получение информации из первоисточника о событиях в Азербайджане и регионе.

"Lagazetteaz.fr будет открыта для представления разных точек зрения по самому широкому спектру политической, экономической, культурной, социальной жизни Франции и Азербайджана", - заключила Севиль Микаилова.

Информационное агентство Trend планирует в перспективе нарастить масштаб работы офиса в Париже, расширить тематическую сетку онлайн-издания, предложить новые мультимедийные продукты на базе lagazetteaz.fr, что позволит азербайджанскому ресурсу со временем занять свое место и нишу в сегменте информационного пространства Франции.