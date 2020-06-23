https://news.day.az/politics/1246976.html ЕС и ВОЗ отправили медицинскую помощь Азербайджану - ФОТО
ЕС и ВОЗ отправили медицинскую помощь Азербайджану - ФОТО
Европейский Союз и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отправили Азербайджану 160 тысяч масок и 8 тысяч защитных комбинезонов, сообщает Day.Az со ссылкой на ВОЗ.
В Азербайджан доставлено 10 тысяч прозрачных масок, 10 тысяч защитных масок, 140 тысяч респираторных масок и 8 тысяч защитных комбинезонов.
Эта помощь - часть "Инициативы солидарности для здоровья", в которую ЕС вносит вклад в размере 30 млн. евро для борьбы стран Восточного партнерства с COVID-19.
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