ЕС и ВОЗ отправили медицинскую помощь Азербайджану

Европейский Союз и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отправили Азербайджану 160 тысяч масок и 8 тысяч защитных комбинезонов, сообщает Day.Az со ссылкой на ВОЗ.

В Азербайджан доставлено 10 тысяч прозрачных масок, 10 тысяч защитных масок, 140 тысяч респираторных масок и 8 тысяч защитных комбинезонов.

Эта помощь - часть "Инициативы солидарности для здоровья", в которую ЕС вносит вклад в размере 30 млн. евро для борьбы стран Восточного партнерства с COVID-19.