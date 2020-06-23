Очевиден факт, что азербайджанская армия по боеспособности на порядок выше армянских воинских формирований.

Как передает Day.Az, об этом Trend заявил эксперт по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

Эксперт отметил, что Азербайджан способен приобрести любое оружие, в отличие от Армении, которая надеется лишь на гуманитарную помощь: "Как в учениях, так и в оснащении современным вооружением Баку плодотворно сотрудничает с Россией, у которой закупает высокотехнологичное оружие. Все претензии и опасения Еревана по этому поводу беспочвенны. Если не Москва, то иные страны с удовольствием снабдят платежеспособный Баку оружием. А Еревану остается только надеяться на гуманитарную помощь и единственную боеспособную защиту страны в лице российской военной базы в Гюмри. Опять же российские военные будут защищать только Армению, но не сепаратистский регион, и это очень беспокоит режим Пашиняна".

Он отметил, что военные Азербайджана будут принимать участие в военном параде в Москве:

"Это также не является для Еревана положительным фактором. Наши страны - партнеры и союзники, и об этом всё чаще заявляют с официальных трибун. А вот Ереван, пока ещё являющийся союзником и членом ОДКБ, в случае наращивания русофобских идей и других провокационных действий властей Армении, может подвести к нарушению союзнических связей с Москвой", - отметил Михайлов.

Он отметил, что все действия армянской стороны провоцируют Азербайджан на адекватный ответ:

"Неспособность режима Пашиняна вести переговоры очевидна. Идёт намеренное опровержение ранее достигнутых договоренностей по возврату оккупированных районов Азербайджана. Дошло до того, что гарант безопасности Еревана - Россия - уже не скрывает своего раздражения действиями армянского руководства", - подытожил эксперт.