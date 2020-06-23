Назначен новый посол Пакистана в Азербайджане

Билал Хайи назначен послом Пакистана в Азербайджане, сообщили Day.Az в посольстве Пакистана в Азербайджане.

Как говорится в сообщении министерства иностранных дел Пакистана, новоназначенный посол встретился с министром иностранных дел Шахом Махмудом Куреши в МИД в Исламабаде.

Пакистан является одним из первых государств, признавших независимость Азербайджана.

Дипломатические отношения между двумя странами были установлены 9 июня 1992 года. 12 марта 1993 года было открыто посольство Пакистана в Баку, а 24 августа 1997 года - посольство Азербайджана в Исламабаде.