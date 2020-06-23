Пашинян пошел по стопам диктаторов, в Армении надвигается политический кризис

Никол Пашинян, столкнувшись с острой критикой в свой адрес и кучей нерешенных проблем как во внутренней, так и во внешней политике, похоже, реагирует закручиванием гаек и попыткой продавить выгодные им решения, даже если потребуется пойти неординарным и неоднозначным путем, нарушая принципы, с которыми они пришли к власти.

Как передает Day.Az, об этом сказал Аналитик Украинского института будущего Илия Куса.

Эксперт отметил, что Армения на всех парах движется к конституционному кризису.

По его словам, на внеочередном заседании парламента правящая партия Никола Пашиняна оперативно приняла пакет поправок в Конституцию. Без подписи президента и проверки в Конституционном суде 89 голосов "за" сразу во втором чтении и окончательно. Все это на фоне бойкота заседания частью оппозиционных политических фракций и стремительного падения рейтингов премьер-министра из-за провала в борьбе с коронавирусом, подчеркивает эксперт.

"Проблемы в сфере здравоохранения, пробуксовка в ряде начатых 2 года назад реформ, саботаж на всех бюрократических уровнях со стороны старых элит и отсутствие прогресса у Армении на внешнеполитической арене привели к обострению противостояния оппозиции (в числе которой и уже бывшие соратники Пашиняна) и правительства, которое пришло к власти в условиях антиэлитарной революционной ситуации в столице в 2018 году", - заключил украинский аналитик.