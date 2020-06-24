Арзу Нагиев: Азербайджан готов в любой момент осуществить антитеррористическую операцию на оккупированных территориях

Урегулирование нагорно-карабахского конфликта является главным приоритетом во внутренней и внешней политике Азербайджана.

Об этом Day.Az сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Арзу Нагиев.

По его словам, существует несколько способов урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.

"Во-первых, это урегулирование путем дипломатических каналов, на международном уровне, посредством лоббирования. Во-вторых, одним из наиболее важных способов является военное решение конфликта", - заявил парламентарий.

По мнению депутата, неадекватная политика, проводимая армянским руководством, особенно в последнее время, еще раз показывает, что в целом Армения продолжает избегать переговоров по урегулированию конфликта.

"Таким образом армянская сторона пытается поддерживать статус-кво. Потому что у премьер-министра Армении Никола Пашиняна нет другого пути. Используя карту Карабаха, он стремится в какой-то степени остаться у власти, и поэтому использует ее", - пояснил он.

Депутат считает похвальным заявление министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова о том, что Азербайджан оставляет за собой законное право использовать все необходимые средства для восстановления своей территориальной целостности и суверенитета.

"Война идет не только в окопах, но и на уровне дипломатии. В то же время армяне всеми силами пытаются сохранить статус-кво, а не садиться за стол переговоров", - подчеркнул Арзу Нагиев.

Что касается заявления министра обороны Азербайджана Закира Гасанова во время интервью телеканалу CBC о том, что азербайджанская армия готова выполнить свою задачу по освобождению оккупированных территорий, депутат отметил, что данное решение позволит освободить территории от оккупантов путем военных действий.

"Если армяне не желают договариваться путем дипломатии, Азербайджану не остается иного выбора, как прибегнуть к силе и провести антитеррористическую операцию для принуждения противоположной стороны сесть за стол переговоров", - предупредил наш собеседник.

Депутат также напомнил, что азербайджанская сторона неоднократно предлагала поэтапное решение этого конфликта на основе субстантивных переговоров.

"Только после того, как эти процессы завершатся, можно будет говорить о статусе региона. Хотя, на мой взгляд, я не считаю правильным предоставлять оккупантам какого-либо статуса", - сказал Нагиев.

Международные акторы должны соответственно реагировать на заявления МИД, Министерства обороны, подчеркнул депутат.

"Региональные игроки, соседние государства, а также страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны осознавать и понимать, что Азербайджанская сторона сохраняет приоритет решения конфликта военным путем. И это может произойти в любое время", - сказал Нагиев.

"Считаю, что с учетом недавних заявлений МИД и министерства обороны Азербайджана Минская группа ОБСЕ должна усилить давление на Армению", - заключил Арзу Нагиев.

Абдул Керимханов