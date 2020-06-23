Новая воинская часть в прифронтовой зоне

Заместитель министра обороны - командующий Военно-воздушными силами (ВВС), генерал-лейтенант Рамиз Таиров принял участие в церемонии открытия очередной новой воинской части ВВС, дислоцированной в прифронтовой зоне, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Ознакомившись с условиями, созданными для личного состава, генерал-лейтенант Таиров осмотрел здание штаба, солдатскую казарму, медпункт, столовую, классные комнаты, продовольственные и вещевые склады, котельную, а также другие служебные и административные объекты на территории части.

Было отмечено, что условия, созданные в новой воинской части, окажут положительное влияние на поддержание высокого уровня боеготовности ВВС и обеспечат качественную организацию и несение боевого дежурства.