Без серьезных ограничений мир может настигнуть катастрофа

В мире ощутимо ухудшилась ситуация с пандемией коронавируса после того, как те или иные страны начали постепенно снимать карантинные ограничения, вместо того, что держать низкую динамику инфицирования. В результате ослабления карантинных мер число заразившихся коронавирусом в мире превысило 9 миллионов человек. Только за последние два дня наблюдается рекордный прирост случаев заражения - более 183 тысячи человек за сутки.

Проанализировав статистку и ситуацию в странах, где наблюдается наиболее высокий уровень роста заражений, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус с сожалением констатировал, что мир вступил в "новую и очень опасную фазу" пандемии новой коронавирусной инфекции.

Гебрейесус, который не раз заявлял, что для полной победы над коронавирусом, помимо карантина, необходим целый комплекс мер, призвал мировое сообщество обратить особое внимание на высокие темпы распространения инфекции. Особенно после того, как люди в разных странах начали выходить из режима изоляции.

"За первые два месяца [после начала вспышки коронавируса] поступили сообщения о 85 тысячах случаях болезни, а за последние два месяца - о шести миллионах", - напомнил глава ВОЗ, проиллюстрировав этими цифрами растущие масштабы второй волны пандемии.

Последние цифры, опубликованные различными странами и ВОЗ, показали, что раннее ослабление карантинных мер в мире привело к ухудшению ситуации. Безусловно, есть те, кто ответственно относится к пандемии и соблюдает меры предосторожности, но инфекцию, как правило, разносят именно безответственные люди на планете.

Наиболее остро эта ситуация проявилась недавно в Германии, где после ослабления карантина в одном из регионов страны неожиданно началась новая вспышка COVİD-19, были заражены сотни сотрудников мясокомбината, которые позже разнесли инфекцию за пределы предприятия. Власти, чтобы своевременно предотвратить новую катастрофу, обязали граждан вновь сесть на карантинный режим и изолироваться по домам. Однако незаконопослушные граждане Германии начали устраивать беспорядки, закидывая полицию различными предметами и мусором из окон своих квартир. В результате были ранены десятки стражей порядка, выполнявших свой долг, чтобы спасти район от тотального заражения.

Эффективно показали себя меры, предпринятые в столице французской Ривьеры, в Ницце, где должным образом среагировали на рекомендации ВОЗ в самом начале пандемии, аж с 21 марта, и был объявлен комендантский час на все время карантина. Такое решение принял мэр Ниццы Кристиан Эстрози в связи с тем, что жители подведомственного ему города не соблюдали правил изоляции, решив, что власти им подарили "каникулы". Следить за нарушителями полиции помогают дроны, которые оснащены системой распознавания лиц.

Также вновь усилили карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса и власти Португалии. В частности, магазинам и кафе запрещается работать позже восьми вечера. Речь идет о ситуации в 15 районах страны. Кроме того, люди могут собираться компаниями не более десяти человек.

Одной из наиболее катастрофичных в мире признается ситуация в Бразилии, где зафиксировали более 1,1 млн случаев заражения. За прошедшие сутки в этой стране зафиксировали 21 тыс. заболевших и 654 новые смерти. Специалисты отмечают существенное ухудшение эпидемиологической ситуации в центральной части Бразилии. Власти пока не предприняли никаких ограничительных мер и ситуация выходит из под контроля с каждым днем.

Мир встревожили также недавние новости из Китая, который, хоть и являлся очагом пандемии, но смог победить вирус благодаря самым жестким и радикальным мерам, учитывая количество населения в стране. На фоне заявлений врачей и экспертов о том, что новый китайский коронавирус, обнаруженный на днях на оптовом рынке в Пекине, еще более заразен, чем тот, который был найден в Ухане, власти КНР вновь ввели резкие ограничения, которые ранее показали свою эффективность - режим военного времени, ограничения на работу транспорта, гражданам запретили выходить на улицы, выезжать за пределы города, вновь стала актуальна тема масок. В результате жестких мер новое распространение коронавируса удалось остановить в считанные дни.

Очевидно, что мир вновь возвращается к жестким мерам. В Азербайджане, в частности, даже после смягчения карантинных мер государство не позволило себе расслабиться и отвлечься от проблемы. Поэтому успело вовремя среаировать и повторно "закрыть" так называемые красные зоны распространения инфекции, где ситуация осложнилась по вине несознательной части населения. Можно быть уверенными, учитывая высокий уровень организации защиты населения в стране, что и на этот раз Азербайджан выйдет из ситуации с минимальными потерями.

М.Ахмедзаде