https://news.day.az/politics/1247096.html Президент Ильхам Алиев наградил группу госслужащих орденами и медалями
Президент Ильхам Алиев наградил группу госслужащих орденами и медалями
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 23 июня подписал распоряжение о награждении государственных служащих.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Этим распоряжением за плодотворную деятельность на государственной службе группа лиц награждена орденом "За службу Отечеству" второй и третьей степеней, медалями "Терегги" и "За отличие на государственной службе".
С полным списком награжденных можно ознакомиться здесь.
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