Президент Ильхам Алиев наградил группу госслужащих орденами и медалями

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 23 июня подписал распоряжение о награждении государственных служащих.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Этим распоряжением за плодотворную деятельность на государственной службе группа лиц награждена орденом "За службу Отечеству" второй и третьей степеней, медалями "Терегги" и "За отличие на государственной службе".

С полным списком награжденных можно ознакомиться здесь.